"Muchas veces vivimos en un poema lo que no vivimos en la vida"

El poeta y periodista Javier Lostalé es una columna vertebral de la poesía española y voz inconfundible de la radio (El Ojo Crítico, La estación azul). Hoy a las 19.00 horas hablará sobre su obra en la librería Matadero Uno y el viernes, a la misma hora, estará en el Aula de las Metáforas de Grado. Presenta el ensayo de incitación a la lectura "La morada infinita".

-¿Este libro se una invitación a la plenitud de la vida que otorga la lectura?

-Sí, y trato de relacionar la lectura con la vida a través de unos textos que son poemas en prosa. Hablo del nacimiento de la lectura, que como dice la gran librera, Lola Larumbe, se produce siempre desde el vientre de otro lector, también a través de lo que nuestra madre en la infancia nos habla, cuenta o canta. También el maestro o el bibliotecario son seres que nos inician.

-Desde la lecutra, el pensamiento germina todo...

-Como dice Savater, la lectura es una forma de pensar, un acto de esconderse, de llegar a un lugar secreto para vivir allí interiormente. Lo perdido, como la falta de un amor o un ser querido, cuando todo pierde su sentido, vuelve a adquirirlo a través de la lectura. Hablo de la lectura como manantial de la alegría. Hablo de la lectura y el cuerpo que se habita, que siempre es distinto. También la lectura siempre es distinta. Todos estos temas están en esa morada infinita que es la lectura.

-¿Su poesía ha ido tendiendo hacia la desnudez del ser y al encuentro del alma?

-Mi poesía se ha ido haciendo más esencial, el yo ha perdido peso. Suele ocurrir. Cuando yo publique "Jimmy, Jimmy" en 1976 hablaba de cosas relacionadas con mi vida, de amores y perdidas, lleno de humo y clubs. Podemos pensar que es un libro autobiográfico. Aunque pienso que la poesía nunca es autobiográfica del todo, sino que la imaginación transforma y da profundidad a la realidad. El arte, como decía Vargas Llosa, es una gran mentira que se convierte en verdad cuando el lector lee el libro y deja de ser mentira aparente. No estoy exactamente de acuerdo en que la poesía y la biografía van unidas, muchas veces en un poema vivimos lo que en la vida no vivimos.

-Siempre se da esa dificultad.

-Cuando escribí "Tormenta transparente", que inicia esa etapa esencial, viví la forma de amor más intensa a través del lenguaje, porque cuando terminaba el poema y lo leía en voz alta para comprobar el sonido me iba solo a la cama después de vivir la historia de amor del poema. Mi vida realmente no tenía que ver con ese poema. Por otra parte, estoy un poco de acuerdo con Cernuda en que el olvido es más profundo que la memoria. La memoria es recordar y puede haber mucho engaño. En cambio el olvido es lo que está oculto; es una llama ardiendo. No puedes sentir su luz ni su calor, pero sigue actuando dentro de ti.

-Va a estar en una librería y en el Aula de las Metáforas. ¿Se necesitan espacios de libertad para preservar la poesía?

-Sí. Decía Brines que la poesía es el espacio de la libertad y la tolerancia Él ponía un ejemplo muy significativo: un ateo lee un poema de San Juan de la Cruz y puede sintonizar y vibrar con esa poesía; es el momento máximo de tolerancia.

-¿Nota cierta involución en el periodismo a lo largo de estos años en cuanto a profusión temática y profundidad de campo?

-Sigue habiendo grandes periodistas que se deben fundamentalmente a los lectores, Debe trabajar con datos, buena información, no dejarse conducir por bulos y mentiras. Si trabaja en un periódico ha de tener respeto a la dirección pero siempre actuando desde la libertad. El periodista no ha de estar al servicio de nadie, sino del de todos. ahora en el congreso ha ocurrido una cosa muy interesante para estudiarlo. Es que gente que no son periodistas se han mezclado con periodistas para difundir bulos e informaciones falsas siempre relacionados con la extrema derecha Es muy grave hay que defender la profesión En España hay grandes periodistas. El lenguaje periodístico me ha aportado mucho porque no deja de tener ciertos aspectos de creación y de ser lenguaje denotativo que cuenta las cosas como son, mientras que en la creación es un lenguaje asociativo

-¿Ha sido el tratar asiduamente con poetas un alimento para la paciencia y una grata satisfacción?

-Mi trato con tantos poetas ha sido enriquecedor. No sólo he podido hacer entrevistas a Gamoneda, Brines o Claudio Rodríguez, sino que se han convertido en amigos, más allá de lo periodístico. El periodismo cultural es muy enriquecedor, El tratar con otros poetas, siempre que sean verdaderos. Porque ahora hay bastante confusión con los medios y la era digital; Martín Rodríguez -Gaona ha escrito mucho de este fenómeno y los influencers, hay que quitarle a la poesía todo lo que tiene de batahola de lo que no es verdadera poesía. España está en la cabeza de la poesía europea, incluso en los más jóvenes y sigue teniendo una importancia fundamental en ese sentido.

