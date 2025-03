"Hay árboles centenarios y otros viven rápida y peligrosamente"

Sandra Myrna Díaz (Bell Ville, Argentina, 63 años) llega a Asturias a solo un mes de haber recibido el prestigioso "Tyler Prize", considerado el "Nobel" del Medio Ambiente, por sus investigaciones en la redefinición de la biodiversidad.

-¿En qué consiste, entonces, la biodiversidad?

-Hablamos de diversidad funcional; ir más allá de la jerarquía taxonómica, de cómo se llaman y qué ancestros tienen, y fijarnos en los roles ecológicos que tienen, qué hacen en otros organismos y cómo influyen en los ecosistemas. Si hablamos de animales parece obvio: Pongo un tigre, un ratón y una abejita y está claro que hacen cosas diferentes en la naturaleza. ¿Pero las plantas? Podemos llegar a pensar que hacen todas lo mismo: transpiran, fotosintetizan, son todas verdes, están ancladas al suelo… Pero no es así.

-Explíquese.

-Estos musgos fosforescentes y suavecitos que ustedes tienen por aquí si me los llevo a Almería no les va a ir muy bien. Y si cojo una planta del desierto y la pongo aquí, en el parque, tampoco le va a ir bien. Hay plantas que aguantan las heladas, que se pueden quemar todos los años y a las que hasta el fuego les viene bien. A otras un incendio las mata para siempre. Tienen vulnerabilidades y funciones muy distintas y eso está plasmado en su cuerpo. En su hoja, en el leño, en el tamaño de las semillas. En todos esos aspectos puedo deducir su función y su vulnerabilidad. Hay árboles de madera muy resistente que viven muchos años e invierten mucho en esa madera y otros que son más inmediatistas. Un fresno, por ejemplo, lo hace todo muy rápido pero su madera es más blanda. Unos árboles centenarios, seleccionados para vivir muchos años e invertir en sus tejidos, y otros para vivir rápida y peligrosamente.

-¿Y todo eso lo puede saber mirando a la planta? ¿Cómo Sherlock Holmes?

-Somos un poco Sherlock Holmes de las plantas, sí, adivinamos qué hacen. Eso es la diversidad funcional. La gente que estudia animales hace lo mismo. Según el tipo de pico o el tamaño del ala puede deducir su estilo de vida.

-Esa es una parte de su estudio de la biodiversidad. ¿La otra?

-Estamos viendo qué significan para los seres humanos estos distintos estilos de ser planta. Qué beneficios y perjuicios suponen, y lo principal es que no hay un valor universal. Plantas invasoras, por ejemplo. ¿Cómo llegaron? Algunas solas, sí, pero también las trajimos porque alguien las consideró valiosas. Hay distintos actores sociales y hay que reconocer la gran heterogeneidad social y cultural de la humanidad. Por eso no nos gusta hablar del ser humano, porque es tan distinto...

-El eucalipto en Asturias. Los que lo utilizan y los "¡Ucalitos, non!".

-Es un conflicto de valores. Es cierto que no son autóctonos y que producen determinados efectos en el suelo y en otras plantas. Por otra parte, también han sido fuente de beneficio. Es una especie de superárbol que crece mucho, da sombra muy rápido, pocos animales los comen y es resistente a todo. Entonces, históricamente, uno entiende por qué tanta gente se los ha llevado.

-Como destacada investigadora del cambio climático, más siendo argentina, dada la postura de su presidente. ¿Cómo analiza que se rompa el consenso mundial en las políticas ecologistas?

-El cambio climático lo produce el hombre en el sentido de que viene de los seres humanos y no de otras cosas, pero no lo produce toda la humanidad, lo produce un modelo de apropiación de la naturaleza muy determinado. Hay algunos seres humanos mucho más responsables que otros, y hay algunos modelos económicos mucho más responsables que otros. Lo que estamos viendo ahora lo vemos con una enorme preocupación, porque no solamente es un retroceso, sino una profundización en un modelo que pone el beneficio inmediato privado desmedido por encima del bien común y el futuro.

Suscríbete para seguir leyendo