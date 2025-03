Oviedo se queda a la mitad de la tasa de reciclaje exigida por la ley

Oviedo no cumple las tasas de reciclaje exigidas por la Unión Europea. La Comisión fijó que los países miembros debían separar el 50% de todos los residuos generados en 2020; un lustro después la tasa se fijó en el 55%; en 2030 alcanzará el 60%, y en 2035, el 65%. Sin embargo, las cifras de la capital asturiana no alcanzan ni el primero de los objetivos marcados por la ley. Ni siquiera se acercan y se quedan a la mitad. Los datos que maneja el Ayuntamiento dicen que el año pasado solo se separó el 26,17% de la basura generada siendo predominantes las bolsas que se incluyen en el cubo negro. Un 73,82%. A pesar de estos malos datos, hay números para el optimismo. Uno de ellos es que los ciudadanos cada vez generan menos desperdicios a pesar del incremento de población y aumentó de forma considerable el uso del cubo marrón.

La capital asturiana fue pionera en España a la hora de poner en marcha un método de separación de residuos. Fue el 7 de abril de 2003. De esta forma, cambiaron los camiones que cada día recorren las calles de la ciudad para tener dos compartimentos: uno, para la fracción de reciclaje, y otro, para el resto de la basura. De un año para otro, los datos mejoraron de forma radical. El número de envases reciclados se triplicó y casi se duplica la fracción de papel y cartón y de vidrio. Sin embargo, el crecimiento no ha sido continuo incumpliendo los objetivos marcados por la Unión Europea.

El año pasado se generaron 71.360,27 toneladas de basura, un 1,17% menos que en 2023. En todas las fracciones se incrementaron los kilogramos recogidos destacando el aumento del 56,35% de la materia orgánica hasta los 4.609.000 kilogramos. Una de las causas de este repunte es la campaña ‘Reorganícate’, que la concejalía de Servicios Básicos, liderada por José Ramón Pando, puso en marcha abril. A partir de entonces, el cubo marrón pasó de colocarse de cuatro a siete días a la semana en detrimento del recipiente negro y se repartieron vasijas de plástico de este color entre los ciudadanos.

Otro datos que se registraron en 2024 fue un crecimiento de un 10,34% del número de envases depositados en el cubo amarillo hasta alcanzar los 4.173.700 kilogramos; mientras que se recogieron 5.802.000 kilogramos de papel-cartón (6,73%). Por su parte, la fracción de vidrio se incrementó un 1,14% hasta los 4.096.990 kilogramos. No obstante, los datos que maneja el Ayuntamiento no incorporan toda la recogida de basura que se produce en el municipio. Las cifras no incorporan la basura depositada en los cubos amarillos y azules ubicados en las superficies comerciales. Tampoco se contabilizan el compostaje doméstico ni dispone de los datos de la reutilización de materiales como, por ejemplo, las botellas de sidra en la hostelería.

Inspecciones

Todo ello, mientras en decenas de portales de la ciudad han aparecido en los últimos días carteles en que informan a los vecinos si han reciclado correctamente. Este es un aviso, pero el incumplimiento de la obligatoriedad de reciclar puede suponer una sanción de 750 euros.

