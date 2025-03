La cantera de la diócesis asturiana: las diez ordenaciones que prevé la Iglesia en 2025 no cubren el déficit de vocaciones

Asturias cuenta con una treintena de seminaristas en fase de formación: quince realizan los cursos de Filosofía y Teología en el Seminario Metropolitano de Prau Picón, en Oviedo; otros ocho están en el curso preparatorio de introducción, en Santander y la cifra total se completa con los que reciben su formación en los seminarios "Redemptoris Mater", con sede en Mieres (Siero), y "Lumen Dei", en Nava. La cosecha pastoral para 2025 es muy buena, en junio habrá 10 ordenaciones en la Catedral.

"Hay un repunte, la realidad es esperanzadora, estamos en un año floreciente en ordenaciones, hay más que el año pasado. La tendencia es al alza, pero todavía no está consolidada". Es el primer balance de situación del nuevo Rector del Seminario, José Antonio Bande, en su estreno en una rueda de prensa para hablar del día del Seminario, que suele celebrarse todos los años hacia el 19 de marzo, coincidiendo con la fecha de San José en el santoral, y que llegará a las parroquias este fin de semana.

Esa "realidad esperanzadora" de la que habla el Rector "no es solamente para la Iglesia diocesana, sino también para la Iglesia universal". Bande detalla con cifras el estado de la cantera de la diócesis asturiana, aunque no todos los seminaristas que se forman en Prau Picón desarrollarán su labor pastoral en Asturias cuando sean ordenados sacerdotes. De los 15 que ya cursan Filosofía y Teología, siete son de la diócesis asturiana, cinco de nacionalidad nicaragüense porque el Arzobispado de Oviedo tiene un acuerdo con la diócesis de Jinotega del país centroamericano, mientras que otros tres son cántabros, en virtud de un convenio para cuestiones académicas mediante el cual los seminaristas de la comunidad vecina realizan en Oviedo sus estudios eclesiásticos. En contrapartida, el seminario santanderino de Monte Corbán acoge a los asturianos que realizan el curso llamado "propedéutico", un año de iniciación para la preparación de los estudios filosóficos y teologales. Es un curso necesario, aclara el rector Bande, porque las vocaciones actuales no tienen nada que ver con las del siglo XX y anteriores, cuando los seminaristas llegaban en edades muy tempranas, prácticamente de niños.

"Dos generaciones"

Basta un dato de los muchos que aportó el Rector: la actual "plantilla" de seminaristas abarca una horquilla de edad que va "desde el más joven, con 20 años al más veterano, que tiene 46; prácticamente dos generaciones". Y esa diversidad de edades requiere una etapa previa, de adaptación, por las distintas realidades académicas de los futuros seminaristas. "Aquí no recibimos a todos con la misma edad, nada más terminar el Bachiller. Hay seminaristas que vienen del mundo laboral y necesitan una etapa de iniciación", precisa el nuevo rector.

Además de los veinticinco estudiantes que dependen directamente del Seminario, hay otros dos grupos en Asturias, que pertenecen al seminario Redemptoris Mater, ubicado en Meres (Siero) y al seminario de Lumen Dei, en Nava. "Si hacemos una suma hablamos de más de una treintena de seminaristas", precisa Bande.

"Un Seminario diverso"

El Rector puso énfasis en el lema de la campaña de 2025, "Sembradores de esperanza" para subrayar una d e las características que definen al Seminario que dirige desde hace tan solo unos meses. "Nuestro Seminario, al igual que la Iglesia, es diverso", afirmó. Una realidad que Bande ejemplificó con los tres jóvenes con los que compareció ayer para presentar dicha campaña. "Aquí tenemos un seminarista procedente de Venezuela; otro que nació en Madrid aunque ya lleva muchos años acá en Asturias y un seminarista nicaragüense".

La "tendencia al alza", el dato esperanzador apuntado por el Rector, alcanzará su expresión el próximo de mes de junio, cuando se ordenen en la Catedral de Oviedo cuatro sacerdotes y seis diáconos, el paso previo, el año anterior a recibir el sacramento de la orden sacerdotal. "Son más que el año pasado", concreta.

¿Es una cifra suficiente para dar el relevo a una curia asturiana cada vez más envejecida, al igual que en el resto del país? La respuesta de José Antonio Bande fue muy clara: "No, evidentemente hay un desfase importante cada año entre que los que fallecen o ya no pueden desempeñar una encomienda pastoral directa y los que se ordenan. Pero ojalá todos los años pudiéramos tener tantos nuevos curas como los que se sumarán en junio", afirma el Rector. Tampoco es partidario de lanzar las campanas al vuelo por la evolución de las nuevas vocaciones. "Se aprecia un repunte, no es tampoco para grandes alharacas, pero sí que hay un repunte no solamente en lo que se refiere a nuestro seminario, a nuestra diócesis, sino también en un cotejo comparativo con el resto de seminarios. Podríamos hablar de repunte, no me atrevo a utilizar otro término, pero desde luego que resulta esperanzador", comenta Bande, reacio a dar una cifra de los sacerdotes necesarios para garantizar el relevo generacional porque, concluye, "ahora trabajamos más en comunidades pastorales que en esa concepción de un cura, una parroquia. Es otro diseño, otra forma de trabajar".

Un ingeniero agrónomo que sintió "la llamada" ante la Santina

Una parada en Covadonga mientras hacía el Camino de Santiago decidió a Fernando Aranda a dar un giro de 180 grados. Este potencial ingeniero agrónomo de 28 años, natural de Coslada (Madrid) sintió la primera llamada al sacerdocio "en los años locos de universidad, sobre todo en el Erasmus", en Eslovenia. "Sentía que todo aquello me dejaba muy vacío, era una diversión instantánea, te lo pasabas muy bien, pero necesitaba algo más", relata. Llegó un verano, el Camino de Santiago desde León y pasando por Oviedo y una escapada a Covadonga. "En la Cueva, delante de la Virgen, Dios me dio la sorpresa de mi vida. Es difícil explicarlo con palabras", confiesa Fernando Aranda , que recuerda "el shock de mi familia cuando se lo dije, pero me ven feliz" y el choque que para él fue pasar de estudiar Hídricos a escuchar su primera lección de Metafísica.

Una convicción desde niño, "con stop" y salida de su Venezuela natal

Una operación cuando tenía solo dos años para superar una peritonitis y una perforación intestinal en su Barquisimeto (Venezuela) natal propició el ofrecimiento de su madre, "muy creyente, como toda la familia" a la Virgen de la Divina Pastora y al primer santo venezolano, José Gregorio Hernández. Aquel niño, Mario Yepes, pasó dos días en coma y tres meses en el hospital, hoy tiene 33 años y reconoce que aquella experiencia le marcó "para entregar" su vida a Cristo. Pero hizo "un stop para estudiar Comunicación Social", aunque al acabar "me topo cara a cara con la realidad de que el Señor me llama, pero tuve que salir de mi país y el paso que decido dar, se ha dado aquí en Asturias". Define su vocación como "el regalo más grande que he sentido" y está decidido a desarrollar su sacerdocio "en la Iglesia asturiana que me ha dado esta oportunidad".

"Una inquietud" desde joven, con billete de vuelta a Nicaragua

"La inquietud vocacional apareció ya en secundaria , pero en ese momento opté por eludir la llamada continuar con mis planes. La agronomía era mi pasión y le dije al Señor : ‘Si en un momento me querrás para cura, tu me sacarás de donde esté", revela Odorico Castilblanco. Este joven nicaragüense inició un largo periplo: cursó sus estudios universitarios en Honduras, realizó "la pasantía" -primeras prácticas profesionales- en la Universidad de Alabama (EEUU) y hace tres años "di el paso, ha sido caminar hacia la plenitud". Es uno de los cinco seminaristas en Oviedo de la diócesis de Jinotega a donde piensa volver para ejercer el sacerdocio, si el sandinismo no lo impide.

Suscríbete para seguir leyendo