García de Castro: "No existe nada, en ningún lugar, como la Cámara Santa"

Con el salón de actos del Museo Arqueológico de Asturias a rebosar de público empezó ayer el ciclo de conferencias "El tesoro de la Catedral", todas a cargo del arqueólogo César García de Castro. La primera estuvo dedicada a la Cruz de los Ángeles y se planteó como un repaso rápido a todo material que García de Castro ha ido publicando sobre ella en los foros científicos.

El arqueólogo desmitificó algunos creencias en torno a las cruces de la Catedral. "Mucha gente piensa que son únicas, pero como esas hay muchas", afirmó. Él tiene recopiladas 113 por toda Europa. "Son únicas para nosotros, porque son las únicas de Oviedo", aclaró.

Tanto la Cruz de los Ángeles como de la Victoria tienen una potente carga territorial y han tenido "mucho éxito como iconos de identidad asturiana", observó. "Hay miles de personas con la Cruz de la Victoria tatuada, por todo el cuerpo, que no saben ni lo que es", comentó.

Eso no les resta interés ni calidad. Ayer, de la Cruz de los Ángeles, por ejemplo, destacó "el revestimiento del anverso"; explicó que "es excepcional por la combinación de hilo torcido y las laminillas formando motivos arborescentes, por el virtuosismo y la densidad de la decoración".

García de Castro proyectó una visión panorámica de una joya que, en el interior de la vitrina en la que se expone, no es fácil contemplar con detalle. Pese a ello, no es partidario de sacarlas de su receptáculo, como se ha hecho en otros casos. "La Cámara Santa dejaría de ser el relicario del tesoro, algo extraordinario que no existe en ningún otro lugar", advirtió.

César García de Castro repasó las aventuras y desventuras de la Cruz de los Ángeles, habló de su destrucción y su restauración; sobre todo, habló de la técnica de construcción, de su funcionalidad, de la colocación de las gemas y su cromatismo, de la relación anverso reverso y sus vínculos con otras cruces coetáneas, entre otras cosas.

Entre los asistentes a la conferencia estuvieron la directora del Arqueológico, María Antonia Pedregal; el deán de la Catedral, Benito Gallego, y el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León. La próxima entrega del ciclo es la del 27 de marzo, a las 19.00 horas, dedicada a la Cruz de la Victoria.