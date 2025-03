Lucía Lacarra: "Elegí la danza como mi mundo"

"Yo elegí la danza como mi mundo, como mi forma de vida, y quise aprender lo máximo posible sobre ella; no eres solo tú con tus zapatillas, está todo lo que hay alrededor. Me he cuestionado y me he retado, y he empezado de cero muchas veces". Lucía Lacarra se sincera a propósito de sus responsabilidades recientemente estrenadas, al frente de su propia compañía de baile. "Nunca he tenido un plan a largo plazo", asegura, y cuenta cómo ha ido evolucionado su carrera: "He tenido la suerte de que, como bailarina, me han regalado las obras más maravillosas, pero cuando uno descubre el placer de crecer con la obra desde el principio, la satisfacción es incomparable".

Lucía Lacarra Ballet se estrena hoy en el Teatro Campoamor, donde la bailarina vasca ha actuado tantas veces. Su espectáculo "Lost Letters" abre esta tarde, a las 19.30 horas, el Festival de Danza de Oviedo, que organiza la Fundación Municipal de Cultura con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA. El ballet ha sido ideado por Lucía Lacarra y Matthew Golding, que lo ha coreografiado y que baila en la función, y está inspirado en una carta escrita por Frank Bracey, un artillero de la Primera Guerra Mundial, a su esposa.

En realidad, "Lost Letters" es el producto de una serie de encuentros. El primero se remonta a muchos años atrás, en la Institución Smithsonian de Washington, donde Lucía Lacarra se tropezó con una exposición con ese título, "Lost Letters". Recopilaba cartas enviadas en el transcurso de distintos conflictos bélicos y que nunca llegaron a su destino. "Eran joyas emocionales", rememora.

Matthew Golding y ella fueron dando consistencia al concepto y a la coreografía, a partir de las músicas que él había seleccionado. "‘Lost Letters’ surgió de muchas conversaciones, de ideas que de repente cobran cuerpo y vida", relata, pero el momento decisivo se produjo en un aeropuerto, a la espera de un vuelo. "Vi una imagen de un libro en una tienda, en la portada, una amapola", cuenta. Esa es la flor que honra a los veteranos de guerra en países como Reino Unido y Canadá.

El libro en cuestión se titula "Cartas de amor en tiempos de guerra" y Lucía Lacarra aún lo tiene en su mesita de noche. Contiene cartas de personalidades como Ernest Hemingway y Winston Churchill, y de soldados y gentes anónimas. En él, encontró la que Frank Bracey envió a su mujer. De su lectura se deduce que la esposa atravesaba una profunda depresión y que pensaba en el suicidio. "Él le pide que no lo haga, que le prometa que, si a él le pasa algo, será feliz, que se casará y tendrá hijos y que seguirá adelante. Esa carta llegó a su destino, pero en mi mente la idea surgió de forma instantánea", cuenta Lacarra.

Plataforma para jóvenes

Como es habitual en los espectáculos de Lacarra, la danza se acompaña con piezas audiovisuales. "El arte cuando se fusiona, se eleva y se nutre", opina la bailarina. Lo hizo en "Fordlandia" y "The Still of the Night", dos producciones programadas en anteriores ediciones del Festival de Danza de Oviedo. Ahora, en "Lost Letters", avanza, "la historia se cuenta en dos plataformas, en la pantalla y en la escena, en la pantalla nos contenemos y en el escenario nos dejamos llevar".

"Lost Letters" ha sido determinante en este nuevo capítulo de la carrera de Lucía Lacarra, porque la obra necesitaba bailarines: "Se iba a hacer con el Ballet de Dortmund, pero tenían compromisos y había que esperar; no queríamos hacerlo y tomamos la decisión de crear nuestra propia compañía". La han concebido como "una plataforma desde la que los jóvenes bailarines puedan darse a conocer y formarse profesionalmente sobre las tablas". "La satisfacción ha sido mayor que lo que nunca había hecho", admite.