Mucho ojo con el glaucoma

Magdalena Suárez aguardaba ayer en la cola frente a una carpa, ante el teatro Campoamor. "Vi esto y me acerqué a que me miren, estoy un poco delicada de la vista", comentó. Esta mujer era una de las 430 personas que pasaron revista a la salud de su tensión ocular de forma gratuita. La consulta corrió a cargo de la Fundación Fernández-Vega que, como cada año, realiza esta campaña a pie de calle con motivo de la Semana Mundial del Glaucoma.

"Tratamos siempre de detectar y prevenir al máximo los problemas oculares", declaró la presidenta de la fundación, Victoria Cueto-Felgueroso, y "especialmente", en estos días, el glaucoma. "Llevamos muchos años impulsando esta campaña de prevención, para que la gente se revise y ataje el glaucoma, una patología silenciosa que da la cara de golpe", explicó Cueto-Felgueroso. En el equipo médico que atendió a los ovetenses entre las 11.00 y las 18.00 horas estaba el doctor Nicolás Sánchez Maluf, que entró en detalle sobre las características del glaucoma, una enfermedad crónica. "En el día a día no se nota la tensión ocular elevada, porque no da síntomas como la cardiovascular", expuso. El campo de visión de los afectados se estrecha progresivamente sin que se den cuenta, hasta que es demasiado tarde y lo perdido no se recupera.

La edad clave para comenzar a controlar la tensión ocular son los cincuenta años, momento a partir del cual se recomienda una revisión anual en la que unos valores saludables estarán entre los 12 y los 22 mm hg. Sánchez Maluf incidió en que un glaucoma agudo es una urgencia oftalmológica que requiere atención médica inmediata. "Los ovetenses que hoy han pasado por aquí están dentro de los valores normales", remató.