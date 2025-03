IU vigilará para que no haya recortes sociales en el presupuesto

"No hay recortes ni los habrá porque somos socios de un presupuesto pactado en el que no se toca ni su orientación pública ni social". Son palabras del portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, después la capital asturiana excediese el pasado año la regla de gasto en 2,7 millones de euros. Una situación que ha llevado a la concejala de Economía, Leticia González, a aclarar que este "pequeño" desvío en las cuentas "no implica ningún recorte ni modificación presupuestaria".

Sin embargo, el líder de IU ha mostrado su preocupación por si hay repercusiones en las cuentas de este año. "Nos importa poco una norma obsoleta que restringe la capacidad inversora de los ayuntamientos y que ahora, con la condonación de las deudas autonómicas merece la pena pensar en su supresión. Lo que más nos importa es que las consecuencias de su leve transgresión en Oviedo no significará recorte alguno en materia social o de inversión pública"

Unas palabras a las que ha añadido su crítica porque "se ha dicho que el pacto presupuestario con IU no existía al no tener no tenía reflejo en el documento presupuestario matriz". Sin embargo, gracias a estas negociaciones se garantiza que "ni hay recortes ni los habrá". " Izquierda Unida ocupa el lugar de los pactos como garantía para evitar retrocesos sociales y cívicos", subrayó.

De forma paralela, este grupo municipal ha registrado una proposición ante la comisión de Economía para aclarar las dudas sobre la aplicación de la regla de gasto.