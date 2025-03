Bombazo en Pasapalabra con el concursante asturiano de Supervivientes 2025 que acude a ayudar a Manu: "¿Le han expuslado?"

Ha dejado el listón muy alto el cuarteto de invitados que en los últimos programas ha visitado Pasapalabra. Incluso Carla Domínguez, a pesar de ser debutante en el concurso, se ha convertido en una gran ayuda para Manu. Entre sus aportaciones, la victoria en La Pista y, además, sorprendiendo a Roberto Leal con su voz: “¿Cómo es eso de que cantas tan bien?”.

Seguro que esta visita no será la única de la actriz y que, como sus compañeros, regresará a Pasapalabra. De momento, ha llegado la triste despedida, que lo ha sido un poco menos gracias a los ingeniosos versos que Manu les ha dedicado jugando con sus nombres y apellidos. Carla, Unax Ugalde,Andrea Duro y Óscar Martínez han comprobado por qué Roberto le llama el juglar del concurso.

“Va a ser muy duro no teneros, como una tarde de Domínguez”, ha dicho el concursante entre sus divertidos versos. “Me ha encantado”, ha asegurado Carla sobre el guiño dedicado a ella”.

Y ahora ya ha nuevos invitados para ayudar a los dos concursantes.

El actor Daniel Gra va a estar con el equipo Naranja, en este caso el de Rosa, para ayudar a conseguir segundos para el rosco final.

En el equipo azul hay sorpresas tras lo ocurrido en el último duelo. Una de las acompañates de Manu va a ser Marta Pombo. Y el otro... ¡Pelayo Díaz! ¡Sí! El nuevo voncursante asturiano deSupervivientes aparece por sorpresa en uno de los programa smás vistos de Antena 3. ¿Cómo puede ser? "¿Le han expulsado ya?", se preguntan los seguidores.

De momento no. Los programas de Paspalabra se graban con antelación, por ello se sabe con tiempo quién va a ganar el esperado o bote o, va a caer en la silla azul.

Dura lucha en Supervivientes

Durante 'Supervivientes: Conexión Honduras', Sandra Barneda conectaba con los concursantes en directo para hablar sobre cómo están yendo sus días de convivencia y de superviviencia, en la que han conseguido pescar mucho, pero todavía no han podido hacer fuego. "He visto que el grupo te ha hecho el gran pescador y sé que tu padre te enseño a pescar, ¿qué te diría tu padre?", le preguntaba Sandra Barneda directamente a Pelayo, lo que hacía que este se rompiese: "Lloro todos los días, jod*. Es que ayer justo fue su cumpleaños y me acordé mucho de él".

El que confesaba que siente que "a sus padres no les ha dado muchas alegrías" y que la pesca, cuando era pequeño, es una de las pocas cosas que compartió con su padre: "Él veía en mí que algo se me daba bien". "Como ayer fue su cumpleaños, ¿por qué no le dedicas unas palabras directamente a su padre?", le decía Sandra Barneda y este le lenaba un bonito mensaje, entre lágrimas: “Papi, ya sabes que para mí eres un héroe, que te construiste desde cero. Tengo muy presente siempre los consejos que me das, sobre todo: 'Para atrás ni para coger impulso', esa es la frase que más me gusta".

"Espero que te esté gustando, no solo cómo estoy pescando, si no cómo me estoy relacionando con la gente, cómo intento que el grupo esté unido, como intento recomponerme y mejorar cada día. Y espero que estés bien”, entonaba un Pelayo muy emocionado que lanzaba un beso para su padre después de este día tan especial para él.