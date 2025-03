Lo que propone el PSOE para El Asturcón: ¿podría ser la ciudad deportiva del Oviedo?

Ceder el Asturcón al Real Oviedo para la construcción de su ciudad deportiva y, así, dar un uso fijo a estos cerca de 400.000 metros cuadrados ubicados en el límite con Llanera. Esta es la propuesta que el portavoz del grupo municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza, y su compañero de filas Jorge García Monsalve presentaron ayer para "reflotar una instalación ruinosa" como es el centro hípico. Un suelo que está catalogado para uso deportivo y que para el PSOE es el idóneo para las necesidades del club. "Martín Peláez manifestó en noviembre su interés, pero el alcalde les cerró la puerta. Dijeron que tenían otra hoja de ruta, pero es momento de dejar de lado la obstinación y buscar una solución".

Carlos Fernández Llaneza lanzó la propuesta en una rueda de prensa celebrada ayer en el Ayuntamiento, en la que reivindicó que el Real Oviedo es "el mejor equipo del mundo" y que quiere que la ciudad deportiva "se quede aquí". "Tenemos una oportunidad y hay que ofrecer al equipo una solución que servirá para quitarnos de encima unas instalaciones que sólo ofrecen dificultades y están en situación ruinosa".

En caso de su reapertura como centro ecuestre, como así lo a expresado el alcalde, Alfredo Canteli, en más de una ocasión, el coste anual de mantenimiento sería de 650.000 euros.

El Oviedo busca ubicación para su ciudad deportiva, no le faltan propuestas, pero, de momento, no llegan a buen puerto. Descartadas parcelas en Latores y La Manjoya, el club ha recibido ofertas de terrenos de Siero y de Llanera. "No podemos seguir siendo la ciudad de las oportunidades perdidas; ahora, tenemos una oportunidad concreta y razonable", abundó el socialista; su compañero Monsalve reconoce que la cesión "plantea problemas jurídicos", pero son "más fácilmente subsanables" que la "cabezonería" del Alcalde de mantener el centro ecuestre. "La fórmula que se emplearía habría que analizarla, pero las posibilidades son varias", sostuvo García Monsalve quien a renglón seguido destacó que esta operación tiene a favor que el equipamiento es de propiedad municipal y existe un interés previo del club por El Asturcón. "El club centenario se debe de quedar en Oviedo y esta es una oportunidad inmejorable".

Por otro lado, Llaneza volvió a reivindicar la construcción del vial de La Pixarra para mejorar la circulación y, así, evitar la construcción de la Ronda Norte.