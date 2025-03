Las mujeres reclaman más presencia en la gestión musical

El encuentro "Mujeres en la música. Compartiendo caminos y experiencias", celebrado ayer en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner, puso en evidencia las desigualdades entre hombres y mujeres en los puestos de dirección y gestión de festivales y temporadas musicales. Adela Sánchez, productora, lamentó que actualmente no haya más que una directora al frente de un festival en España y reivindicó las cuotas: "Es triste que tenga que haberlas, pero si no no habría ninguna mujer en la alta dirección".

Fue una de las cinco mujeres que intervinieron en un coloquio organizado por la Concejalía de Políticas Sociales de Oviedo, en colaboración con el Conservatorio Superior de Música y el colectivo Cincuenter. Junto a ella estuvieron la responsable de Comunicación de la Ópera de Oviedo, Alicia Suárez Hulton; la pianista y divulgadora Yolanda Vidal, la gerente de los Virtuosos de Moscú y vicepresidenta de la Fundación Magistralia, Beatriz Montes, y la compositora y docente Carla Armas.

Suárez Hulton aludió al compromiso del director de la Ópera ovetense, Celestino Varela, de facilitar el acceso de las mujeres en las direcciones musicales y artísticas.

Beatriz Montes reparó en la importancia del lenguaje: "Si hablamos en femenino la gente se va a acostumbrar a que estemos presentes. Hay que tirar por los extremos para llegar a un término medio, dentro de unos años quizá no se hable de cuotas". n