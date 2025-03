Colloto cuenta con treinta nuevos bancos

El área de Parques y Jardines del Ayuntamiento ha instalado 30 nuevos bancos en Colloto, concretamente en la calle Luis Suárez Ximielga, en la margen derecha de la carretera general y en el entorno del centro social. Los nuevos bancos, como se puede comprobar en la imagen, son de polímero reciclado, por lo que "no se astillan, no se agrietan, no se pudren y son resistentes a la humedad". El Ayuntamiento tiene previsto cambiar más bancos en otros puntos de la ciudad.