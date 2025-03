Oviedo, en la "senda de la camelia"

"Un viaje de mil millas comienza con un primer paso"

Lao-Tsé. (c. 500 a.C.)

Oviedo, a través de su alcalde, Alfredo Canteli y con la colaboración especial del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y de la Sociedad Española de la Camelia (SEC), junto al apoyo de empresarios asturianos, nos muestra un horizonte prometedor para la difusión, conocimiento y aprovechamiento de los usos y propiedades de una singular flor, la camelia. Imprescindible para la producción de té, sus aplicaciones son numerosas, como las gastronómicas, cosméticas o para medicina, entre otras muchas. Alrededor de esta flor brota este fin de semana (sábado y domingo) un evento extraordinario en el que participarán, a través de un foro, ilustres científicos y expertos en la materia, que comenzarán la andadura de lo que yo llamo "la senda de la camelia".

Hemos escogido a Ana Ozores, "La Regenta", para engalanarla en el 140.º aniversario de la obra de Leopoldo Alas, "Clarín", y hacer que ese símbolo tan bello de Vetusta lance una sonrisa contenida, ante la belleza de una flor universal que, desde su Asia lejana, llegó a nuestras vidas, gracias al esfuerzo y entusiasmo de sus cultivadores y que hoy exponen en todo su esplendor en la sala Trascorrales, incluyendo algunas expresiones artísticas memorables.

El Campo San Francisco albergará en un lugar privilegiado una camelia reticulata y única, denominada "Susana Rodríguez", en honor a la médica y triatleta paralímpica, campeona de Europa y del mundo, con varias medallas de oro en los Juegos de Tokio y París, y que será plantada (sábado, 12.45 horas) por Alfredo Canteli. La flor llega gracias a la donación de la Estación Fitopatolóxica de Areeiro (EFA), centro de la Diputación de Pontevedra asociado al CSIC.

En los dos últimos años, hemos estado barajando este proyecto para Oviedo, añadiendo a la contemplación de las Camelias en la sala Trascorrales, la posibilidad de desarrollar un Foro científico que nos ampliará el conocimiento de esta planta en toda su extensión y que se desarrollará en el RIDEA, que colabora excepcionalmente en este acto. El Alcalde ha sido el gran impulsor de esta nueva oferta cultural para la ciudad de Oviedo.

En la sala Trascorrales, tendremos también la oportunidad de contemplar otra camelia singular con nombre de mujer y única, denominada "Laura Rodríguez", la primera que se hibrida en Asturias y que expondrán en su memoria, su esposo Rafael Ovalle, cultivador a gran escala de esta flor y paisajista, junto a su hija Laura. Todo hace presagiar que contemplaremos su primera floración en estos días.

La camelia llegó a Europa hace siglos para quedarse, no solo por su belleza, sino también, por ser la única planta productora del té (Camelia Sinensis). Ha saltado los muros de pazos gallegos y casonas asturianas y se "escapa" de los jardines de las quintas portuguesas, y de las ciudades, para ser una protagonista indiscutible de nuestro entorno.

Una de las firmas de la alta costura y cosmética francesa, probablemente la más icónica, dirigida por una mujer, la escogió como símbolo de su marca (Camelia Alba Plena) en los años 20 del siglo pasado y que perdura a día hoy. Igualmente, otras firmas internacionales de cosmética, la tienen como una flor venerada en sus emblemas. Por algo será.

Los científicos que darán sus conferencias son de relevancia internacional: Carmen Salinero, doctora en Biología y presidenta de la Asociación Española de la Camelia (SEC); Tomás Emilio Díaz, catedrático de Botánica de la Universidad de Oviedo; Pilar Vela Fernández, doctora en Biología, técnico de la Estación Fitopatolóxica de Areeiro (EFA) y representante de la Asociación Internacional de la Camelia (ICS), y Pedro Mansilla Vázquez, ingeniero de Montes. Se hablará de la "Historia de la camelia y su llegada a Europa"; "Camelias en el Principado. Camelia urbana en Oviedo y en los parques y jardines en los siglos XIX-XX"; "Especies de camelias. Utilidades y usos" y, por último, de los "Problemas del cultivo de la camelia, plagas y cuidados". Todas estas intervenciones están ampliamente detalladas en los programas que se entregarán a los asistentes.

Cuando se comienza a perfilar un acto de este tipo, donde nos guía siempre la mejor intención y el respeto por la ciudadanía, personalmente me inspira el recordar aquella célebre frase de John F. Kennedy : "No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país", cambiemos solo el término país por mi ciudad, y tendrán nuestra respuesta, que no es otra que agradecer y sumarnos con nuestro esfuerzo y entusiasmo a la cultura, belleza, arte e historia de Oviedo.

Agradecemos la generosidad de Roberto Fernández Fernández, de Villaviciosa, que nos hizo llegar sus maquetas artesanales para enriquecer la presentación temática del Ayuntamiento de Oviedo y la nuestra, como organización de la SEC de esta ciudad.

La Asociación de Belenistas de Oviedo contribuye con una pieza emblemática de nuestro Campo de San Francisco; Alcordances y GAPAsturias, se suman a la exposición con figuras, que necesariamente, despertarán nuestra ternura y Rafael Ovalle adornará las sedes de los actos.

Un bonsái con historia, será el testigo vivo de su vinculación con la Ciudad.

Este acto es el preludio de una iniciativa del Ayuntamiento para apoyar al sector floral del municipio el próximo mes de mayo, denominado "Oviedo en Flor", con un mercado de flores y plantas naturales y talleres, que se realizará en la zona peatonal de la calle Gil de Jaz.

Nuestro sincero agradecimiento a todos los equipos multidisciplinares de nuestro Ayuntamiento, al RIDEA y a la Policía Local. A los expertos y responsables de Parques y Jardines y Protocolo, por hacernos el trabajo agradable y emocionante.

Suscríbete para seguir leyendo