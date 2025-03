Al nuevo Palacio de los Deportes de Oviedo "solo le quedan remates" y así luce en su interior: su apertura ya tiene fecha

El Palacio de los Deportes será reinaugurado a finales de mayo tras la culminación de la mayor inversión municipal en lo que va de siglo XXI. Así lo anunció este jueves el Alcalde, Alfredo Canteli, justo antes de la celebración del responso en memoria de Alfonso II el Casto en la Catedral, donde también aprovechó la atención a los medios para bendecir el reciente acuerdo de colaboración a nivel regional entre PP y Foro, así como reafirmar la intención municipal de seguir intentando reabrir el Asturcón con usos ecuestres. "El PSOE se mete donde nadie le llama, el Real Oviedo nunca lo pidió", declaró en relación a la petición de los socialistas de ceder el equipamiento para que la entidad azul ubique allí su nueva ciudad deportiva.

El regidor admitió que la obra del gran pabellón de la ciudad, en la que el Ayuntamiento prevé invertir un total de 24,6 millones todavía se demorará un par de meses. "Quedan solo algunos remates", explicó en relación a una ejecución que en los últimos días va cogiendo velocidad. Según fuentes de la concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, solo queda pendiente de rematar el 50% del pavimento de la plaza exterior, un 30% de la tela de la cubierta y cerca de un 60% de los trabajos de rehabilitación del mosaico y la vidriera de Antonio Suárez.

Una vez culminadas estas tareas, la adjudicataria, la empresa San José, solo tendrá que completar el encargo municipal con las labores de jardinería de los nuevos espacios públicos creados por las obras, además de la instalación de nuevo mobiliario urbano y la parte restante del equipamiento interior. "Es una realidad que ya está ahí y no hay vuelta atrás", apuntó en tono de celebración por los avances de una reforma que ampliará el aforo del pabellón hasta 5.150 espectadores sentados.

Por otro lado, Canteli anunció que "falta poco" para que comiencen los estudios arqueológicos en La Vega y también se mostró optimista con las posibilidades de Oviedo para albergar alguna nueva fábrica de la industria de la Defensa. "Tengo buena relación con el sector; esperamos que algo caiga en el municipio. Es como la lotería, aunque hay mucha política por el medio, pero Trubia está creciendo e Indra llegará pronto", vaticinó.

Preguntado por el reciente acuerdo alcanzado por PP y Foro para a que el centro derecha actúe de manera conjunta a nivel autonómico, Canteli dudó en pronunciarse, pero finalmente dio el visto bueno al pacto. "Sabéis que no estoy afiliado y me pedís que opine de un partido que es el mío, pero no es el mío porque no estoy afiliado. Si lo hicieron así, seguro que está bien hecho. Creo que la unión hace la fuerza y dos partidos que son derechas, que fue una escisión del PP en su día que vuelva a la normalidad pienso que es bueno", sostuvo, para, seguidamente, hablar de posibles pactos con Vox. "Ahí no entro, pero creo que hay que ganar con mayoría absoluta sin Vox como hago yo", añadió.

En relación al estado del viejo HUCA, el Alcalde se remitió al compromiso que le trasladó esta misma semana Adrián Barbón de iniciar los trabajos de derribo del antiguo Hospital General en breve. "Espero ver las máquinas allí trabajando, cuanto primero mejor", concluyó.