La Cofradía del Cautivo pide que se indulte a dos presos en Oviedo por Semana Santa: estos son los dos candidatos

Una mujer condenada por un delito de revelación de secretos y un hombre por estafa. Estos son los dos candidatos seleccionados por la Hermandad de Jesús Cautivo para ser indultados durante la procesión que cada año llevan a cabo durante la tarde de Jueves Santo, según explica la líder de la entidad, Cristina Alonso. La decisión final corresponde tomarla al Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, que se suele pronunciar sobre estas medidas de gracia el Martes Santo; sin embargo, el año pasado respondió de forma negativa dejando a la cofradía con sede en la basílica de San Juan el Real sin uno de los momentos más emocionantes de su recorrido y que suele contar con la presencia del arzobispo, monseñor Jesús Sanz Montes.

Esta no era la primera vez que no se concedía el indulto. También pasó anteriormente en 2021 y el último preso que disfrutó de la medida de gracia fue un leonés de 53 años con pareja y dos hijas. Fue condenado por un delito contra la seguridad vial al pago de una multa de seis euros diarios durante un año. Más de 2.000 euros. Sin embargo, el hombre no tenía los recursos económicos suficientes y la pena fue transformada en cárcel. Una situación que cumplió hasta casi el final, momento en el que el Consejo de Ministros le seleccionó para el indulto.

El año pasado, se volvió a intentar, pero ninguno de los tres candidatos fue seleccionado. Además, la lluvia obligó a suspender la procesión. El acto se redujo a un evento religioso en el interior de la basílica de San Juan el Real, que se llenó hasta los topes para arropar al santo.

La tradición manda que la procesión parta a última hora de la tarde del Jueves Santo de la basílica de San Juan el Real haciendo su primera parada en el convento de las Siervas de Jesús de la Caridad de la calle Uría. El recorrido continúa por la principal arteria de la ciudad girando por la calle Argüelles para llegar a la plaza de Porlier, donde se realiza el rito del indulto. A continuación, la comitiva alcanza la plaza de la Catedral, iniciando así el camino de vuelta a la basílica. El cortejo está encabezado por la Cruz de Guía de la hermandad, obra de la joyería San Tirso, y le sigue la cruz parroquial de San Juan realizada a principios de 1900 por Félix Granda Buylla. Después, llega uno de los momentos más emocionantes. Los niños portean el paso de los Infantes de Getsemaní y le sigue la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo".

Cierra la procesión la imagen de Jesús Cautivo escoltada por la Guardia Civil, acompañada de la banda de la cofradía, y el trono de palio de Nuestra Señora de la Merced, talla que los talleres Aznarez realizaron en 2008, junto a los agentes de la Policía Nacional y otras autoridades. Todos los cofrades portan una túnica y capuchón de color blanco con una capa y fajín rojo.

