"Estoy totalmente enamorada de Oviedo; me siento parte de la ciudad"

Abogada pionera en mediación familiar, directora de la Fundación Fernández-Vega, siente pasión por su familia, insaciable lectora por herencia de su abuelo Víctor Botas y próxima pregonera de la Sociedad Protectora de La Balesquida con motivo del Martes de Campo. Estas pocas palabras definen a Victoria-Cueto Felgueroso, que abrirá una de las fiestas más multitudinarias que se celebran a lo largo del año en la ciudad.

-Ese Campo San Francisco que marcó su infancia es el protagonista del Martes de Campo.

-Estoy preparando con mucha ilusión lo que será mi intervención el día 2 de junio en el teatro Filarmónica, donde Oviedo será la protagonista en ese discurso.

-¿Cómo suele celebrar este día?, ¿cumple con la tradición de comer el bollu preñáu?

-Celebro el Martes de Campo, año tras año, con mi marido, mis dos hijos y mis cuatro nietos, que lo pasan de maravilla en el Campo. Es un privilegio para todos los ovetenses tener en el centro de la ciudad un jardín histórico de este tamaño y tan bonito. Por supuesto, todos tomamos allí el famoso bollo.

-Con este acto en el teatro Filarmónica marca otro gran hito en la sociedad ovetense. Por ejemplo, usted fue la reina de las fiestas.

-Corría el año 1974 cuando la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) me llamó a París, lugar donde estaba estudiando, para preguntarme si quería ser la "Reina de Asturias". Con mucha alegría y bastante sorpresa contesté que sí y guardo en mi memoria un gratísimo recuerdo de aquellas fiestas de San Mateo y de aquel "reinado".

-Siente devoción por su familia y auténtica pasión por sus nietos. Está pendiente de ellos en cada momento.

-La familia para mí es una fuente de valores esenciales y la armonía familiar es un pilar fundamental en la felicidad. Estar con ellos, a los que adoro, es la mayor alegría y estar siempre a su disposición para ayudarles en el día a día constituye mi razón de vivir.

Devolver la vista a alguien es una de las experiencias más emocionantes tanto para el médico como para el paciente

-Otra de sus pasiones confesas es Oviedo. En la Catedral, las Pelayas, San Mateo... es común verla.

-Estoy totalmente enamorada de Oviedo; me siento parte de ella. Contemplar la dinámica de su riqueza patrimonial , su belleza arquitectónica, su compromiso con la música y el arte, y pasear en el día a día por el Naranco, por la zona antigua con sus calles y plazas, me produce una profunda emoción. El poeta William Wordsworth veía lo sublime en la naturaleza; para mí, lo sublime es toda Asturias y en concreto, la capital.

-También ha puesto su grano de arena en una de las iniciativas más importantes que se desarrollan cada día en la ciudad: los desayunos de las Siervas de Jesús de la Caridad. ¿Cómo surgió esta idea?

-Nació como una necesidad acuciante que tenía como fin dar un servicio de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. Lleva más de diez años funcionando y ofrece , en la actualidad, una media de cien desayunos diarios proporcionando un lugar donde los beneficiarios pueden disfrutar de un café caliente , bocadillos y dulces en un ambiente de amabilidad y solidaridad.

-Y en los libros encuentra refugio para desconectar y echar la mente a volar. ¿Qué supone para usted la lectura?

-Es una ventana al mundo desde mi propia habitación. Como diría Umberto Eco: "Quien no lee a los 60 habrá vivido solo una vida: la de cada uno … quien lee habrá vivido 5.000 años". La lectura nos ofrece respuestas a preguntas que quizás aún no nos hemos hecho para enfrentar mejor los desafíos de la vida. También me gusta mucho escribir. He terminado mi segundo libro, que tratará sobre cuentos infantiles y estará dedicado a mis queridos nietos.

-Hable de la Fundación Fernández-Vega. Dejan su huella tanto en Asturias como fuera de nuestras fronteras.

-La Fundación Fernández-Vega, con sede en Oviedo, comenzó su andadura en el año 2009. Desempeña una labor destacada a nivel local con revisiones oftalmológicas gratuitas en toda Asturias a centros que precisen nuestros servicios médicos como la Asociación Síndrome de Down o la residencia Nuestra Señora del Rosario, entre otros. También lo hace a nivel internacional en Camboya, poblados de África o lugares de Sudamérica donde la gente necesitada por problemas oculares requieren nuestra ayuda.

He terminado mi segundo libro, que tratará sobre cuentos infantiles y estará dedicado a mis queridos nietos

-Hace pocos días que también estuvieron delante del teatro Campoamor.

-Fue con motivo del Día Mundial del Glaucoma y, cada año, se instala una carpa en el centro de la ciudad con el fin de ofrecer revisiones gratuitas a las personas y sensibilizar a la sociedad de la importancia que posee la detección precoz de esta enfermedad. Gracias a estas iniciativas, la Fundación ha ampliado significativamente su ayuda atendiendo a más de 4.000 personas anualmente y consolidándose como una entidad comprometida con la salud visual.

-En las revisiones oftalmológicas pueden detectar problemas y cambiar la vida de una persona. ¿Qué sienten en este tipo de situaciones?

-Devolver la vista a alguien es una de las experiencias más emocionantes tanto para el médico como para el paciente. Para el médico es una satisfacción indescriptible porque no hay mayor milagro que devolver la luz al que vive entre tinieblas. Y para el paciente es un renacimiento. Definiría ambas sensaciones como aquel momento en que ciencia, humanidad y esperanza se unen.

-Desarrolla este cargo tras una exitosa carrera profesional como abogada. ¿La profesión le venía de familia?

-No, mi padre era economista y mi madre había realizado la carrera de Comercio. La elección de Derecho fue totalmente vocacional.

-Fue pionera en la mediación familiar. ¿Fue fácil hacer entender esta figura en la resolución de conflictos?

-En la actualidad, la mediación familiar es fundamental y necesaria porque promueve la comunicación entre las partes , evita conflictos mayores , protege el bienestar de los hijos y fomenta que los acuerdos a los que se llegue sean duraderos. No se concibe ningún procedimiento en temas de familia sin mediación . Es un gran logro.

-Para finalizar, si tuviese que pedir ahora un deseo de futuro, ¿cuál sería?

-Mi deseo sería salud para todos y paz en el mundo. Y también que todos podamos seguir paseando y deambulando por las calles y plazas de esta bellísima ciudad que es Oviedo.

