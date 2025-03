Velada musical histórica en Oviedo: el controvertido Currentzis se hará inmortal en el Auditorio

El próximo sábado 29 de marzo, Oviedo vivirá una velada musical histórica que tendrá como protagonistas al conjunto "musicAeterna" y a su fundador y director, el griego Teodor Currentzis. El recital, dentro del ciclo "Conciertos del Auditorio" que organiza la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, supone una de las cumbres artísticas de la temporada que ha conseguido aglutinar este mismo curso a artistas como Sonya Yoncheva, Piotr Beczala y Sondra Radvanovsky, la Real Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam con Janine Jansen y Klaus Mäkelä y, a la espera de Le Cercle de l’Harmonie, Sol Gabetta o Il Pomo d’Oro (con Joyce DiDonato).

El concierto de Currentzis dará comienzo a las 19.00 horas y el programa incluirá la "Sinfonía número 9 en re menor" WAB 109 de Anton Bruckner, una pieza cuya composición se dilató entre 1887 y 1896 y que el autor no llegaría a concluir, sorprendiéndolo la muerte antes de culminar el cuarto movimiento.

Es una obra trascendental tanto para la historia de la música como en la producción del propio Bruckner, ya que el compositor austríaco insertó algunas referencias y citas a obras anteriores, como el "Kyrie" y el "Miserere" de la "Misa en re menor" o el "Benedictus" de la "Misa en fa menor"; citas del tema fugado del "Finale" de la "Sinfonía número 5 en si bemol mayor", de la "Sinfonía número 7 en mi mayor" y del "Adagio" de la "Sinfonía número 8 en do menor". También la utilización de una tonalidad tan emblemática como re menor, empleada por Beethoven en su "Novena Sinfonía" y por Mozart en su "Réquiem" no parece casual. Por otra parte, Bruckner es uno de los principales innovadores armónicos de finales del siglo y se le considera un puente entre el Romanticismo tardío y la nueva modernidad imperante a principios del siglo XX gracias a su apertura de nuevos mundos sonoros a través de un uso más desprejuiciado y audaz de la disonancia. No es de extrañar, por tanto, que la esta "Novena" haya sio, junto a la "Tercera" de Mahler, la primera grabación en el catálogo del nuevo sello Theta creado recientemente por Currentzis y "musicAeterna".

La orquesta "musicAeterna" se ha convertido en uno de los conjuntos más demandados a nivel internacional. Fundado en 2004 por el director Teodor Currentzis, está formado por músicos de hasta diez países y su repertorio demuestra una gran versatilidad, abarcando famosas obras antiguas, repertorio de los siglos XIX y XX, y experimentales composiciones contemporáneas. Han recibido prestigiosos galardones como "Echo Klassik", "Edison Klassiek", "Japanese Record Academy Award" y "BBC Music Magazine’s Opera Award"; y sus grabaciones de obras de Mozart, Mahler, Beethoven, Chaikovski, Rameau y Stravinsky han recibido grandes elogios de la crítica musical y de sus numerosos seguidores.

A la batuta estará Teodor Currentzis, fundador y director artístico de la orquesta y su coro. Ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica SWR de 2018 a 2024 y en el año 2022 fundó "Utopia", una orquesta de festivales internacionales, convirtiéndose, igualmente, en su director artístico. Junto con "musicAeterna", la Orquesta SWR y "Utopia", Teodor Currentzis realiza regularmente giras por todo el mundo con actuaciones en numerosas salas de prestigio. Como director de escena y director musical, Teodor Currentzis ha trabajado con los principales teatros de ópera de Rusia y Europa, como la Ópera de París, la Bayerische Staatsoper, la Opernhaus Zürich, el Teatro Real y el Teatro Bolshoi. También ha colaborado con las figuras clave del teatro moderno occidental: Robert Wilson, Romeo Castellucci, Peter Sellars, Dmitri Tcherniakov y Theodoros Terzopoulos, entre otros.

Currentzis es un invitado frecuente en el Festival de Salzburgo, así como en el festival RUHRtriennale, Festival de Lucerna y d’Aix-en-Provence. Desde 2012 es director artístico del Festival Diaghilev, que se celebra en Perm, ciudad natal del famoso empresario Sergei Diaghilev.

Para esta velada musical, de algo más de una hora de duración (sin pausa), todavía se pueden adquirir las entradas (67 y 59 euros) en la taquilla del Teatro Campoamor, en las del Auditorio Príncipe Felipe y en la web entradas.oviedo.es.