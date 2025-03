El "flow" que brotó de Ciudad Naranco: la dura infancia de "J.Situación", una estrella en ciernes que vive un momento dulce

Lo de Justo Masie con la música es algo que trae de una vida pasada. O, si no, al menos de cuando estaba en el vientre de su madre, que escuchaba reggae, música africana o rythm and blues en bucle. Este ovetense de 24 años del barrio de Ciudad Naranco, originario de Guinea Ecuatorial, es uno de los últimos artistas emergentes que nacen en la capital. Country, soul, pop-rock, trap y afrodance, hip hop, nada se le resiste. El joven, cuyo alter ego artístico es J.Situación, lo tiene claro: llegar a vivir de la música. Sus recientes apariciones en TVE o TPA le han dado un espaldarazo y el ánimo necesario para luchar con más ímpetu por esa meta. "Mi objetivo es ser alguien en el mundillo; también poner a mi ciudad en el mapa, porque dar un concierto en Oviedo a lo grande sería para mí un sueño cumplido", confiesa el músico.

Justo es un chaval "humilde" y "con ganas de comerse el mundo", como él se define. También se etiqueta como "extrovertido pero a la par tímido". Cosa cierta, dos rasgos que reflejan su desparpajo en la actuación, como en la vida y en el trato del tú a tú, respectivamente. El músico, además de dedicarse a la canción, es coreógrafo y trabaja como monitor de actividades deportivas en un gimnasio de la capital asturiana, a la que llegó con su madre en 2002 desde la antigua colonia española.

Madre e hijo terminaron en Asturias porque tenían familia establecida en Oviedo. La adaptación fue un poco difícil, pero una vez asentados, la ciudad se convirtió en su hogar. "Cuando me preguntan, digo que soy ovetense, al final no eres de donde naces, sino de donde paces", puntualiza. Ambos vivieron en Vallobín hasta que Justo cumplió los 8 años, para mudarse luego a Ciudad Naranco, su barrio con mayúsculas, donde "toda la gente" le conoce.

Una infancia dura

Igualmente, la vida de Justo y su familia en Asturias no fue un camino de rosas. "No tuve una infancia tan ‘yuppi’. Mi madre muchas veces estaba en el paro y tuvimos problemas familiares, además de económicos, y nos vimos obligados a recoger comida en Cáritas", recuerda el chico.

Los momentos duros en clase también llegaron, ya que había gente que le ponía motes o no quería sentarse a su lado, aunque también hubo gente buena que se portó muy bien con él y no les olvida. El fútbol, en el Vallobín CF y, sobre todo, la música se convirtieron en sus mejores bálsamos. "Usábamos la música y el baile como terapia, son mi vida", admite.

Sus primeros coqueteos serios con la canción fueron en 2017, en un grupo de su barrio llamado "Real Naw", que necesitaba un corista para hacerles los estribillos. A partir de ahí, empezó a hacer canciones con ellos durante un tiempo hasta que, tras el parón que el mundo entero sufrió con la pandemia, comienza a sacar algunas canciones en solitario hasta el 2024, su año más prolífico.

Durante el curso pasado, J.Situación ha grabado siete temas, entre los que destaca "Smile for you" y su videoclip, que apareció en televisión. "Al principio no me lo creía y me está abriendo muchos caminos", comenta.

En un momento "muy dulce"

Ahora mismo se encuentra en un momento "muy dulce" tras una vida marcada por la superación en todos los aspectos. Su meta a corto plazo son los conciertos. Del pasado año, destacan sus actuaciones en las conocidas salas ovetenses Gong y Lata de Zinc, además de una aparición en Pola de Lena, en la Asturias Jam Session.

Para Masie, actuar en el Kuivi Almacenes, en Ciudad Naranco, sería lo más "top" a corto plazo. En su casa, en su barrio y con su gente. "Y en un espacio abierto, porque en Oviedo las posibilidades se reducen al ser mayoría las salas muy pequeñas", dice ilusionado.

Por lo pronto, J.Situación ya tiene cerrado un concierto este verano, en la Semana Negra de Gijón. Allí teloneará a una de las estrellas actuales del hip hop, el rapero valenciano Hoke, famoso también por atesorar colaboraciones con Quevedo, Ébano, Morad y Ergo Pro. El ovetense aprovechará el recital para lanzar su EP, "Siete pecados".

"Sé que es muy difícil, pero es algo que tengo claro y voy a por ello", remata sobre llegar a lo más alto J.Situación. Porque aunque confiesa que "no sabe lo que va a pasar", sus pasos van, sin duda, encaminados hacia el crecimiento artístico y personal en su máximo exponente.

