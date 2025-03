Calvo: "Las plantas son inteligentes y el reto es tratar de entenderlas"

"No hay ninguna duda de que las plantas son inteligentes. Ahora, el verdadero reto intelectual es tratar de comprenderlas, tratar de entenderlas y de identificar exactamente en qué consiste su inteligencia", aseguró Paco Calvo, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Murcia ante los estudiantes de 1.º de Bachillerato del IES Pérez de Ayala. "El trabajo del día a día está en analizar qué es exactamente lo que hacen y cómo lo hacen", indica el director del MINT Lab (Minimal Intelligence Lab), centrado en el estudio de la cognición mínima en plantas.

"Lo que para mí define la inteligencia es la capacidad de respuesta precoz, anticipatoria. O sea, adelantarte a eso que va a pasar para estar listo, para poner remedio", explica Paco Calvo en la apertura de las primeras jornadas Planeta Pérez, dedicadas al conocimiento, investigación y reflexión del ser humano en el medio que le rodea.

El profesor defiende que, para abordar el estudio que desarrolla del mundo vegetal, "tenemos que olvidarnos de nosotros y pensar en las plantas". Estas, dijo, "no es que no hagan nada, es que lo hacen a su escala temporal". Y la nuestra, "aquella en la que nosotros realizamos las observaciones, no es útil" cuando se aborda esta cuestión. Hay que ir deshaciéndose de "de la mirada omblicéntrica", añadió.

Calvo ha escrito con Natalie Lawrence el libro "Planta sapiens. Descubre la inteligencia secreta de las plantas", un ensayo que parte de experimentos realizados con tecnologías avanzadas. El volumen fue presentado ayer, por la tarde, en la Biblioteca de la Granja, en el Campo San Francisco, en un acto organizado por Matadero Uno.

La venus atrapamoscas y la mimosa púdica o sensitiva fueron dos de las especies que Calvo puso como ejemplo en la charla impartida en el IES Pérez de Ayala al hablar de los experimentos que realiza. A la última, que se cierra cuando se toca, "en respuesta para evitar la predación de los herbívoros", se le aplicó anestesia. Cuando se realizó, "no se inmuta y cuando sale de ella se pliega pero más despacio hasta que pasan los efectos", indicó. Después, comentó, "recupera la experiencia subjetiva, vuelve a sentir".

En el MINT Lab se trabaja actualmente en cuatro proyectos centrados en las plantas. Dos de ellos se centran en el "jet lag" vegetal y en cómo paliarlo. "Analizamos cómo una planta puede ponerle remedio a situaciones sobrevenidas de estrés", manifestó. Otra línea de investigación trata sobre el aprendizaje vegetal. "¿Pueden las plantas aprender? ¿Cómo lo hacen?", añadió.

Suscríbete para seguir leyendo