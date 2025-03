"El propósito del arte es hacer sentir, y si no lo consigue, no es arte"

Javier Sierra regresa con una nueva novela, "El plan maestro" , en la que el autor invita a un viaje desde el Museo del Prado al del Louvre, a los Uffizzi, a la Casa Azul de Frida Kahlo en México, e incluso a emblemáticas cuevas prehistóricas. "El plan maestro" protagonizará "Las tertulias del Campooamor" este viernes a las 20.00 horas.

–Han pasado doce años desde la publicación de "El maestro del Prado"...

-Con "El maestro del Prado" adquirí, sin querer, un compromiso con mis lectores, porque dejé un enigma al final de la novela con el que invitaba a quien se acercase a aquella historia a descifrar cuál podía ser el paradero final del hombre que me enseñó a interpretar el arte en las salas del Museo del Prado. Como ese "acertijo" fue leído en muchos países, generó una corriente de reacciones muy impactantes, de hecho he recibido respuestas a ese enigma de muchas partes. Y a partir de esas respuestas me vi en la obligación de escribir una historia que explicase todavía mejor la naturaleza del personaje que a mí me "asesoró" en el Museo y me enseñó a mirar el arte. A ese maestro lo interpreto como un personaje de la mitología clásica: dioses maestros o dioses instructores que aparecen en determinadas etapas de la humanidad para enseñarnos a mirar el cielo, a construir edificios, a cultivar tierras o a domesticar animales y que, después, desaparecen.

-¿El arte es su musa principal?

-El arte ha marcado, y supongo que seguirá marcando, una gran parte de mi biografía literaria. Pero eso es porque, en el transcurso de los años, me he percatado de que uno de los rasgos identificativos del ser humano reside en su expresividad artística. No somos la única criatura inteligente que habita este planeta, aunque a veces lo creamos desde una posición de supremacía, pero sí somos la única especie de la Tierra que es capaz de condensar en un símbolo un pensamiento complejo: ¡Y eso es el arte! Por lo tanto, como eso define nuestra naturaleza, es lógico que capte mi interés, al punto de que una de las preguntas que me hago en la literatura es ¿quiénes somos? Y a esa pregunta se responde con "Somos arte" .

-El protagonista de esta novela se llama Javier Sierra.

-En "El maestro del Prado" ya era yo, pero era un yo de 19 años, mucho más joven. En esta soy yo también, pero más adulto, con hijos, una persona que ve la vida con una perspectiva distinta de la de aquel jovenzuelo. Es una forma de romper eso que se llama "cuarta pared", que es la separación entre el espectador y lo que ve en la pantalla, y en este caso he pretendido romper esa "cuarta pared" entre el lector y el texto para que vean que realidad y ficción se comunican continuamente. Precisamente una de las lecciones que yo extraigo de esta novela es que, para entender el arte, necesitas que alguien te lo cuente, necesitas relato, porque si no hay relato el arte se reduce a un mero placer estético, puntual, pero en el que no hay profundidad ni trascendencia. La novela, al cabo, es un canto a que haya alguien siempre que te cuente el arte, porque si el arte se nutre solo de lo subjetivo, acaba empobreciéndose.

-¿Y qué es entender de arte?

-Entender el arte es sentirlo. La primera aproximación al arte original fue sensorial, emocional. El arte nació en las cuevas rupestres hace 70 mil años con el propósito de provocar una impresión sagrada en quien lo contemplaba. Aquellas cuevas no eran vistas solamente como salas de exposición de imágenes sino como lugares fronterizos entre mundos. Los antropólogos ya dicen que los hombres de las cavernas veían las paredes de las cuevas como si fueran membranas que separaban el más allá del más acá, y lo que hacían aquellos artistas era marcar sobre esas membranas las cosas que creían que estaban al otro lado. Por lo tanto, el propósito del arte es hacerte sentir, y si no te hace sentir no es arte.

