Polémica campaña antiaborto en Oviedo: IU pide retirar los carteles "ultracatólicos" que denuncian las felicitaciones "hipócritas" del Día del Síndrome de Down

Polémica en Oviedo por una campaña antiabortista. El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo registró esta mañana en la Delegación del Gobierno de Asturias, una denuncia a la campaña que se puede ver estos días por los mupis de la ciudad, al considerar que "atenta contra la dignidad de la persona y la vulneración de los valores y derechos reconocidos por la Constitución".

En los carteles puede verse a un joven con síndrome de Down con las siguientes frases: "Hoy me felicitas", "¿Mañana me abortarías?" y "¿No te parece un poquito hipócrita?", acompañadas de un recordatorio de que el día 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down.

A juicio de Gaspar Llamazares, portavoz municipal de la coalición de izquierdas, "esta campaña manipula el Día mundial del Síndrome de Down de una manera deleznable confrontando su derecho a la vida, con el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo". El concejal considera que "además demás de ser una campaña ilegítima e ilegal, intenta presionar en relación a la libertad reproductiva de las mujeres". Asimismo, sostiene que esta campaña lo único que "incita es al odio y a la discriminación de dos colectivos: el colectivo de personas con trisomia 21 y al colectivo de mujeres que ejercen su derecho a decidir sobre su embarazo y a los y las profesionales que las asisten".

Desde el grupo municipal aprecian una "instrumentalización" de las personas Síndrome de Down y "una violación de los derechos de las personas con discapacidad a ser representadas de forma digna y respetuosa, y la obstaculización del ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo mediante actos ofensivos o coactivos, se recoge como delito en el código penal".

Es por esa razón que solicitan a Delegación de Gobierno "que actúe", retirando esta campaña de una asociación que califica de "ultracatólica" y "se ponga freno desde los poderes democráticos, a la involución que estamos viviendo por parte de sectores radicales ultracatólicos y de extrema derecha respecto a la defensa de los derechos fundamentales"