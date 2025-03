Salud ya tiene vía libre para abrir el nuevo consultorio de La Manjoya

Después de siete años pasando consulta médica en un barracón, la apertura del nuevo ambulatorio de La Manjoya está cada vez más cerca. Los trabajos para solucionar las fisuras que aparecieron en una de las partes del forjado del edificio que va a albergar el equipamiento –vinculado a la antigua fábrica de explosivos– están a punto de finalizar y eso le permitirá a la Consejería de Salud tomar el relevo para poner en funcionamiento el consultorio. Una vez concluidas las obras, que deberían estar terminadas hoy, el Principado tendrá vía libre para equipar el edificio con el material necesario y dotarlo de personal médico.

Las obras del consultorio de La Manjoya responden a una larga reivindicación de los vecinos de la zona, que pasan consulta en un módulo prefabricado desde que el antiguo ambulatorio tuvo que ser desalojado al encontrarse en una situación ruinosa. Los trabajos de rehabilitación del edificio salieron a licitación por un importe de 415.862,59 euros en el otoño de 2021, pero fueron declarados desiertos en noviembre de ese año. En abril de 2023, en base a un proyecto más ambicioso, el Ayuntamiento volvió a sacar los trabajos a licitación por 737.235,10 euros incluyendo el IVA, más de un 77 por ciento por encima del precio inicial y con un plazo de ejecución de seis meses.

Retrasos

Después de varias demoras, la empresa Sardalla concluyó los trabajos en junio del año pasado. En ese momento ya sólo faltaba ceder las instalaciones al Principado para que el Gobierno regional hiciese el resto, pero las cosas se torcieron. El Ayuntamiento recepcionó las obras de la reforma sin que sus técnicos se percatasen de deficiencia alguna. Unos meses más tarde, concretamente en octubre del 2024, se constató que había unas fisuras en una parte del forjado que no se habían visto y se pidió un informe externo para certificar que existía ese defecto. Tanto la empresa que ejecutó la obra como ese informe externo certifican el fallo.

Luego comenzó otro tira y afloja para determinar a quién le correspondía subsanar el problema, si a los proyectistas o a la contrata que ejecuta la obra. El caso es que el proyecto volvió a paralizarse y no arrancó hasta hace unos días. "Los trabajos no tenían mayor complicación, el mayor problema fue la burocracia", dice Eduardo Arnáez, que es el alcalde de barrio de La Manjoya. "Llevamos muchos años esperando y esto no puede seguir así, los vecinos van al médico y tienen que estar esperando fuera de una caseta de obra a la intemperie. Ahora, el Gobierno regional ya no tiene disculpas y debe actuar de inmediato porque esta situación es inadmisible", señala Arnáez.

Por otro lado, los vecinos siguen solicitando una actuación integral en el espacio conocido como polideportivo de La Manjoya, un recinto con bar, piscina y zonas de deporte que nació para convertirse en una especie de centro social para los vecinos y que hoy en día permanece muy deteriorado.