"No tendría sentido abordar este proyecto sin abrirlo a toda Asturias"

Natalia Álvarez Simó (Santa Cruz de Tenerife, 1977) cuenta con una reputada trayectoria a sus espaldas. En ella destaca su trabajo en la dirección y revitalización de distintas organizaciones culturales a nivel nacional e internacional. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de la Laguna y experta en gestión y planificación cultural, ha sido comisaria de artes escénicas y responsable del Departamento de Artes en Vivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Directora de los Teatros del Canal; ha dirigido el Centro de Danza Canal en Madrid; y hasta hace unos meses, estuvo al frente del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de la capital. Desde este momento afrontará la dirección artística del proyecto cultural sobre el que se asentará la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. En la presentación de su nombramiento que tuvo lugar ayer destacó el papel participativo que deberá jugar la ciudadanía: "La idea es empezar por ese proceso de participación, estar escuchando tanto al sector cultural, a los agentes sociales, y a partir de ahí extraer las líneas y los temas de la candidatura".

-Ante su nombramiento oficial como directora artística de la candidatura y tras su presentación ¿Cómo se siente al enfrentarse a un proyecto tan ambicioso?

-Con una energía muy buena. Lo que hemos vivido hoy aquí, con toda esta gente dialogando en grupos, intercambiando información, es como hacer realidad la idea con la que queremos construir este proyecto, y que consiste en tejer redes. Es un planteamiento que se basa en que todo el mundo sume. No debemos olvidar que esta es, en definitiva, una candidatura de ciudadanía. Una candidatura de territorio. Un proyecto no sólo para Oviedo, sino para Asturias.

-¿Cómo afronta los próximos meses de trabajo? ¿Cuál es la mayor complejidad en estos momentos iniciales?

-Lo afronto desde el reto que supone trabajar en el territorio, en un territorio concreto, sin olvidar la vinculación y conexión que éste debe mantener con el contexto europeo. Realmente ese es el reto más inmediato al que ahora nos enfrentamos. Y, por supuesto, construir qué es lo que ofreceremos desde Oviedo y desde Asturias que sea distintivo. Que nos haga únicos.

-Junto al trabajo que dará forma a la propuesta cultural que acompañará la candidatura, uno de los grandes desafíos que tienen por delante es involucrar a la ciudadanía en el proceso, ¿cómo lo van a hacer?

-Bueno, el principal reto es que la ciudadanía haga suyo el proyecto, porque es suyo. En este sentido, hemos empezado ya con los procesos selectivos y estamos configurando el equipo definitivo que atenderá todas las necesidades. Yo me incorporo ahora, pero ya existe una persona de participación, es decir, una persona especialista en procesos de participación que está trabajando. También hay un equipo de diseño y está cerrada la estrategia de comunicación a través de la agencia que lo llevará, puesto que hay un capítulo específico dedicado a comunicación. Tan sólo nos falta algún que otro perfil para ya terminar de encajar y cubrir todos los frentes.

-¿Qué cuestiones o campos quedarían aún por definir para comenzar a construir la candidatura?

-Tenemos que acabar de configurar el equipo, que es el punto en el que nos encontramos ahora y que es muy importante. Pero, sobre todo, debemos continuar con este proceso participativo, el cual ya se ha iniciado. A partir de las conclusiones que salgan de estos encuentros será cuando comencemos a construir la candidatura. La idea es convocar a la ciudadanía de forma muy frecuente, manteniendo una comunicación constante que se prolongará durante años.

-¿Cómo se enfrenta al hecho de que esta candidatura de Oviedo se abra al resto de Asturias?

-Muy bien, en realidad. De hecho, es otro de los requisitos exigidos por Europa: contemplar los territorios. No abordar la candidatura como una unidad aislada, que no tiene sentido, sino como un todo, abriéndola a toda Asturias. Sabademás, que la riqueza viene de eso, de todo lo que hay en el conjunto del territorio asturiano. Hay una mayor fuerza en esa unidad asturiana y, además, creo que estamos viviendo un momento en el que todo el mundo está pidiendo esa conexión.

-Tras el anuncio de esta candidatura y la propuesta de apertura al conjunto de Asturias han sido varios los municipios que han expresado su apoyo. ¿Qué supone esta implicación territorial ?

-Algo muy bueno porque supone, por lo menos, conectar. Más allá de que se llegue a distintas fases, se pase o no el corte, el trabajo de conexiones y de crear redes está hecho, lo que es algo muy importante. Además, todo el trabajo que se realizará durante los próximos años va revertir, indudablemente. Todos estos tejidos de redes se quedarán. Todo el mundo empieza a conocerse: en las mesas de participación había personas de los propios sectores que no se conocían entre ellos. El hecho de poder unirlos, eso solo, ha sido estupendo. Esta conexión permitirá además hacer un análisis. Es una cuestión de pararse y pensar sobre uno mismo, en este caso, sobre un territorio a través de la parte cultural, lo cual es muy enriquecedor. Nosotros estamos al servicio de una candidatura en la que son los demás los que proponen. Nosotros ordenamos, gestionamos, canalizamos.

-¿Cómo se siente ante este nombramiento, al saberse al inicio de un largo y arduo recorrido?

-Estoy contenta. Muy contenta, en realidad. Porque es un reto en cuanto a la gestión, porque tiene muchas aristas. Es como contemplar o tener una visión con una perspectiva que generalmente no se tiene de un territorio completo. No es una disciplina, no es una institución, es un todo. Es un reto complejo pero en el que trabajaré junto a un equipo. A mí me toca aprender, aportar lo que se y a por ello.

Suscríbete para seguir leyendo