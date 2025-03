"No debe ser raro que seamos gerentes", reivindican las enfermeras en la cita con 1.300 participantes en Oviedo

"Todavía nos parece extraño que haya un enfermero o una enfermera que sea gerente, cuando debería ser absolutamente normal. No hay ninguna disciplina sanitaria que tenga más cualidades para la gestión. Tenemos que romper con eso, es un mito, es una leyenda". Así se pronunció ayer Soledad Gallardo Bonet, gerente del Hospital Son Llàtzer, de Palma de Mallorca, en el marco de las 35 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras, que reúnen hasta hoy en el Palacio de Congresos de Oviedo a unos 1.300 participantes.

En un coloquio protagonizado por enfermeras que desempeñan responsabilidades gerenciales intervinieron Elena Fernández Cano, gerente de Cuidados del Servicio Madrileño de Salud (Sermas); Isabel Grimal Melendo, directora de Enfermería del Parque Sanitario San Juan de Dios, de Barcelona; y la ya citada Soledad Gallardo. "A mí me encantaría que no fuera una novedad que las enfermeras fuéramos gerentes de nada, pero voy más allá: podemos ser directoras generales y no solo de cuidados", subrayó Elena Fernández. A juicio de Isabel Grimal, "en los ámbitos de gestión tiene que haber siempre una enfermera; hace unos años no había ninguna y en los últimos tiempos hemos ido ganando espacios".

La gerente del Hospital Son Llàtzer hizo hincapié en que la enfermería "es la garante de la relación interpersonal con el paciente". Soledad Gallardo vaticinó que el avance de la robotización y la inteligencia artificial no serán sustitutivas del factor humano enfermero. Por consiguiente, "lejos de verlo como una amenaza, tenemos que verlo como una enorme oportunidad". En este proceso de tecnologización imparable, aseveró la enfermera balear, el colectivo enfermero "tiene un nicho de oportunidad brutal y hemos de participar en el diseño de lo que va a ser la tecnología aplicada a la salud para los próximos años".

Elena Fernández puso de relieva una prioridad de las organizaciones sanitarias: "Generar sentido de pertenencia" entre los profesionales. Y agregó: "Tenemos que saber cuáles son sus necesidades y responder a ellas tanto en el plano científico como en el emocional, para impulsar, a cambio, ese sentido de pertenencia a la organización que, a mi modo de ver, está un poquito reducido".

La gerente de Cuidados del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) hizo hincapié en un desafío de la enfermería: "Dar respuesta a las necesidades más acuciantes, que son el envejecimiento, la vulnerabilidad y la discapacidad. Las enfermeras respondemos a las necesidades de los pacientes y lo hacemos como ninguna otra profesión".

Isabel Grimal puso el acento en la "visión holística" de las enfermeras, que les permite "aportar mucho a una sociedad totalmente cambiante". La gestora del Parque Sanitario San Juan de Dios argumentó que "el papel de las enfermeras en el ámbito de la salud mental es clave", y extendió su análisis al sector sociosanitario: "También en las residencias tenmos un rol muy relevante, porque sabemos planificar, porque sabemos organizar y porque somos las profesionales que más hacen sostenible el sistema".

