Espina asegura el inicio del colegio de Montecerrao para septiembre

Las obras del nuevo colegio de educación especial de Montecerrao comenzarán "a finales de agosto o principios de septiembre", según aseguró la consejera de Educación, Lydia Espina, en la comisión parlamentaria de su área, en respuesta a una pregunta formulada por Vox. El PP y Foro también aprovecharon la sesión para cuestionar los retrasos en ese proyecto y en las obras de mejora del actual centro, en Latores.

La titular de la cartera de Educación llegó a la comisión de la Junta General con el compromiso de que "en breve, cuanto antes, saldrán a licitación las obras" del centro de educación especial de Montecerrao, con un presupuesto de 21,6 millones y un plazo de ejecución de 24 meses. Lydia Espina reprochó que "los tres grupos de la derecha se pongan de acuerdo para realizar las mismas preguntas" sobre el centro de educación especial y afirmó que "es mentira que no se haya hecho nada en el colegio de Latores".

La diputada del PP, Gloria García, vaticinó que "el nuevo colegio no estará para el inicio del curso 2026-2027 y sostuvo que el actual centro de Latores seguirá siendo necesario cuando entre en funcionamiento el nuevo colegio de Montecerrao. "Preparen un plan y cúmplanlo. Más que una pregunta es un ruego", manifestó la parlamentaria popular. El diputado Javier Jové, de Vox, reprochó a a la Consejera que "este proyecto se eterniza, ya acumula dos años de retraso; no hay realidades y las familias ya no se fían de ustedes" y echó en cara que el futuro colegio "en vez de una piscina vaya a tener un jacuzzi, no es lo que necesitan los alumnos". El secretario general de Foro y diputado autonómico, Adrián Pumares, emplazó a la consejera de Educación a "dar menos discursos y más recursos porque el Gobierno prometió pero las familias siguen esperando".