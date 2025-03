El queso asturiano se funde en Oviedo

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acogió ayer las celebraciones del Día Mundial del Queso con los productores asturianos como principales protagonistas. Los responsables de la Real Cofradía de los Amigos de los Quesos, organizadores de un evento que este año cumplió su segunda edición, entregaron los premios creados para la ocasión a las cuatro Denominaciones de Origen Protegido de la región –Cabrales, Gamonedo, Afuega’l Pitu y Casín– y a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de Los Beyos. La consejería de Medio Rural, representada por la directora general Begoña López, también fue reconocida por su apoyo a un sector que hoy en día es capaz de producir en Asturias 340 variedades distintas y cuenta con 90 queserías.

El encargado de conducir el evento fue el cofrade mayor del colectivo organizador, Rafael Secades, quien no se cansó de resaltar el "potencial, la calidad y la importancia" de una actividad que es muy importante para el desarrollo de la región, en especial para sus zonas rurales. "Hay que tener en cuenta que hace sólo diez años había unos sesenta quesos en Asturias y que ahora ese número se ha multiplicado de forma exponencial", sostiene. "Eso sí, en este sector, como en todos hay cambios generacionales y debemos estar preparados. Ahora tenemos una generación de queseros de setenta años que no van a durar siempre. Tiene que haber unos jóvenes que cojan el relevo para que esto no desaparezca", añade.

En representación del Ayuntamiento de Oviedo estuvo el concejal de Hostelería y Turismo, Alfredo García Quintana, que disculpó la falta del alcalde, ausente por motivos de agenda. "Para los asturianos los quesos no son sólo un manjar, son un símbolo, así que debemos cuidarlos", apuntó durante su intervención. Juan Cofiño, el presidente de la Junta General del Principado, también estuvo en Oviedo para celebrar el Día Mundial de los Quesos. "Me gusta venir a sitos amables como este para compensar los Plenos de la Junta, que últimamente son bastante ácidos", dijo en tono de broma para comenzar a hablar. "Los quesos aportan visibilidad a Asturias. El éxito del turismo en nuestra región viene por los paisajes, por la calidad de vida y por otros muchos atractivos, pero la gastronomía es sin duda uno de los más importantes", defendió después. "La importancia de la industria quesera es enorme en el mundo rural para evitar la despoblación y para generar trabajo. Los quesos deberían ser Bien de Interés General", subrayó.

Los "héroes"

La directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias también se expresó en esa línea. "El medio rural sin los quesos no podría subsistir", dijo. El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, se refirió a los productores como "auténticos héroes" que superan todas las dificultades para hacer productos de gran calidad. "A veces no somos conscientes de lo que tenemos", añadió Paniceres.

Los asistentes al acto también pudieron disfrutar con la charla ofrecida por Santiago Menéndez de Luarca. El que fuera consejero de Medio Rural y Pesca habló largo y tendido sobre los quesos asturianos y su potencial, pero considera que aún hay mucho que mejorar en cuanto a comercialización. "Nos falta ese espíritu fenicio. Ya tenemos el buen producto y ahora hay que saber venderlo", dijo Menéndez de Luarca, que también apuesta por crear "una patronal de Consejos Reguladores" para que todas las variedades de quesos asturianos "hagan fuerza juntas".