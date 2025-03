Los récord de la carrera Galbán: 46.476 corredores y 189.327 euros para investigar el cáncer infantil

Récord de inscripciones y de recaudación. Las carreras Galbán no encuentran techo, cada año superan sus propios límites y en la edición de febrero llegaron a los 46.476 participantes y los 180.327,43 euros de recaudación. Son 80.000 euros más que el año pasado. Así lo detalló el tesorero de la asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias Galbán, Antonio Gallego, durante la presentación de los resultados que hicieron en el espacio Santander Work Café, de la calle Pelayo, sobre la multitudinaria cita que recorrió las calles de los 78 concejos de Asturias. «Si sumamos todos los kilómetros recorridos en los municipios hacemos una equivalencia de cinco maratones», comparó. En el concejo de Yernes y Tameza se inscribió el 96% de la población y Oviedo fue el municipio con más participantes alcanzando los 6.887.

En total, los ingresos de la prueba alcanzaron los 359.424,16 euros. De ellos, 309.728,46 euros fueron gracias a las inscripciones y los 49.695,70 restantes de donaciones de empresas colaboradores. Por su parte, los gastos ascendieron a 179.096,73 euros. Con ellos sufragaron el coste de imprenta, los seguros, las diferentes campañas publicitarias y la organización externa de la cantera. La resta alcanza los 180.327,43 que serán destinados a la investigación del cáncer infantil.

Una enfermedad rara -cada año se diagnostican de media 22 casos al año en Asturias- que todavía no despierta el gran interés de la industria farmacéutica. Un agujero que la asociación Galbán tapa cada año gracias al dinero recaudado durante el evento más multitudinario que organizan a lo largo del año. «Somos una región muy pequeña, pero cada año hacemos un esfuerzo tremendo por esta carrera», según destacó su presidente, Lennart Koch.

Fue él quien detalló que entre mayo o junio se pondrá en marcha la convocatoria para que los investigadores presenten sus propuestas. Si hay más de un candidato, un comité de expertos de Madrid analizará cada propuesta sin saber quienes son sus promotores y los resultados serán desvelados a finales de año. «Las cantidades que podemos invertir son humildes si los comparamos con los costes reales de una investigación», añadió antes de ceder la palabra a la investigadora Isabel Quirós, que parte del dinero recaudado el año pasado en la carrera está desarrollando una investigación alrededor del glioma. «Este es un tumor que se desarrolla tanto en el cerebro de niños como adultos».

Para explicar cómo surge tiró de un deportista de élite. Cuando acaban sus competiciones, diferente personal como utilleros o fisioterapeutas les faiclitan el trabajo. En el caso de las neuronas, existen a su alrededor estas células y ahí es donde surge este tipo de umor. «El glioma que estoy estudiando tiene un avance muy rápido y una supervivencia extremadamente baja en los siguientes cinco años». Además, los tratamientos que están funcionando en los adultos para atacar a los vasos sanguíneos que nutren al glioma no lo hacen en niños y sus efectos secundarios en los menores son mucho más graves.

No obstante desde Galbán no quieren que esta cuantía sirva solo para avances biomédicos. También quieren formar a los médicos del HUCA. Koch recordó que en más de una ocasión han ayudado a sufragar los gastos para que los sanitarios acudan a congresos y hace un tiempo les donaron un ecógrafo para facilitar los pinchazos para sacar sangre a los niños. «Muchos de ellos tienen un temor tremendo a este proceso y gracias a este aparato se facilitaba el proceso». Es por ello que el personal fue formado para usarlo, pero las personas que sabían manejarlo ya no están en ese servicio. Galbán enseñará como se usa a varios enfermeros de Urgencias.