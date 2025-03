César Barrio presenta su obra en Casa Decor

El artista ovetense César Barrio, en una colaboración con el estudio López y Tena Arquitectos y el Grupo COECO, fabricante de mobiliario de cocina, presentará su obra "This is not a Kitchen", en el stand 42 de la feria de interiorismo Casa Decor, en Madrid, del 3 de abril al 18 de mayo. El creador asturiano, arquitecto de formación y que el pasado mes de febrero presentó en el Alentejo portugués la exposición "Casa Térrea", comisariada por Mário Caeiro, mostrará ahora su trabajo en la 33.ª edición de Casa Decor, en un edificio histórico de Chamberí.