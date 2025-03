El derribo por el que parte del centro de Oviedo está cortado al tráfico: las restricciones durarán todo el fin de semana

Piedra a piedra. Así está siendo el desmontaje del edificio 22 de la calle Covadonga cuyo interior colapsó el pasado día 5. De urgencia, se procedió a eliminar la planta más alta y durante este fin de semana, se retirarán el resto. Unas labores que acomete la empresa Exconar, asentada en Cangas del Narcea, y al mediodía de hoy, había siete operarios trabajando en la zona. Dos estaban subidos en un camión grúa que, por un lado, estaba apoyado en la parte más baja del edificio en cuyo bajo estaba la Casa del Bacalao. Sobre una cesta y en la parte más alta trabajando dos operarios: uno con la piqueta, el otro le ayudaba a tirar cada uno de los cascotes al suelo.

El derribo del edificio de la calle Covadonga. / Mario Canteli / LNE

Los dos edificios laterales fueron protegidos para evitar que los cascotes creasen daños y el resto de operarios vigilaban el paso de los peatones. La acera izquierda de la calle permanece cortada, aunque un operario vigila el paso a los clientes de la pastelería Asturias y la derecha está sin ningún tipo de restricciones. No obstante, los tres operarios restantes vigilan en cada momento la caída de los cascotes para que la operación sea lo más segura posible.

El tráfico de esta vía permanece desde primera hora cortado al paso y así seguirá hasta las diez de esta noche de mañana. En la zona de aparcamiento de las motos y para las personas con movilidad reducida, estaban estacionados los diversos vehículos de la empresa Exconar. Covadonga no es la única vía afectada al tráfico. Las restricciones también se extienden a Melquíades Álvarez, Doctor Casal, San Bernabé y Palacio Valdés. Tan solo se permite la circulación por estas vías a los vecinos con plaza de garaje y para realizar las labores de carga y descarga aunque con horario limitado. Solo pudieron hacerlo hasta las once de la mañana de ayer a través de San Bernabé y Doctor Casal. Es por ello que se pidió a los hosteleros de la primera vía que no se colocasen las terrazas hasta el mediodía y así lo hicieron.