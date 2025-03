Último concierto de la Banda en el Auditorio dentrode su ciclo de invierno

La Banda de Música "Ciudad de Oviedo" ofreció en la tarde de ayer su último concierto de la programación de invierno en la sala principal del Auditorio Príncipe Felipe. La actuación estuvo dirigida por David Colado y participó como solista Julia Segovia. El programa estuvo compuesto por la "Conga del Fuego" de A. Márquez, "Concierto para Saxofón" de César Viana, "Vientos y Tangos" de M. Gandolfi, "Os Pássaros do Brasil" dividida en "Pássaros Coloridos", "Pompa Triste" y "Os Pássaros no Carnaval" de K. Vlak y "At Kitty O’Shea’s" de J. de Meij.