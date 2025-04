Las demoliciones en la Fábrica de Gas encaran su tramo final y acabarán en julio

Ginkgo Advisor, el fondo propietario de la Fábrica de Gas, emprendió hace unas semanas la segunda fase de descontaminación, demolición de los elementos no protegidos que se encuentran en estado de ruina y el movimiento de tierras para limpiar el subsuelo. Unas labores que ya encaran su tramo final y que se extenderán hasta julio, con un presupuestos total de 6,6 millones de euros. Al mismo tiempo, los dueños del suelo preparan la documentación para solicitar la declaración en ruina de la marquesina, llena de amianto y en mal estado de conservación, tal y como detallan fuentes cercanas a la operación. Con esta declaración podrían afrontar el derribo de este elemento protegido y avanzar con el proyecto. La idea de Ginkgo en la antigua fábrica de gas es la reconversión del un recinto degradado abandonado en un conjunto con 150 viviendas y zonas verdes en las que se plantarán árboles de especies autóctonas. En el espacio de uso público que gana la ciudad quedarán integrados algunos elementos históricos del que un recinto industrial de referencia. Entre ellos, el gasómetro, la nave de la Popular Ovetense, el edificio de Vaquero Palacios, la chimenea y el depósito elevado.

Las actuaciones en la Fábrica de Gas continúan tras la limpieza iniciada el pasado verano de la mano de la empresa barcelonesa Hercal Diggers. De esta forma, las labores de descontaminación ya alcanzan el 70% del total; mientras que el derribo de los elementos no catalogados y que se encuentran en estado de ruina va por el 60%.

No obstante, el proceso encuentra algunos obstáculos. Uno de los hándicaps es que el conjunto se encuentra en un terraplén y el acceso de la maquinaria no es nada fácil. Otro de los problemas son las estrecheces. "La zona más compleja a nivel técnico es alrededor de la marquesina, los hornos y la otra cubierta que no está protegida", abundan estas mismas fuentes quienes en todo momento resaltan que las conversaciones entre la propiedad y las diferentes administraciones son constantes para garantizar el éxito de la operación.

En el Ayuntamiento, Nacho Cuesta, segundo teniente de Alcalde expresó su tranquilidad respecto al informe preliminar del departamento de Patrimonio de la consejería de Cultura, que recomienda la conservación de ciertos elementos. "No supone cambio alguno respecto a las premisas con las que trabajamos donde la protección del gasómetro y la Popular Ovetense es primordial. El PSOE local trata de hacer fracasar la regeneración de un espacio degradado y altamente contaminado clave en la revitalización del casco histórico de nuestra ciudad", dijo Cuesta.

Al contrario, Carlos Fernández Llaneza, portavoz socialista cree que las peticiones del Principado hacen "muy difícil" que la operación en la Fábrica de Gas salga adelante. "El Ayuntamiento tiene que hacer todo lo posible para conservar el conjunto industrial", afirma.

Por su parte, el líder de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, pidió que todos los "agentes políticos actuemos unidos para evitar que este sea otro proyecto fracasado y nos deje una herida abierta en la ciudad" . "La unidad da buenos resultados". Hoy, el asunto será tratado en el Pleno.

Suscríbete para seguir leyendo