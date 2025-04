La seguridad se pone a tiro en el Rubín: así entrena su puntería la Policía Local de Oviedo

Los agentes municipales Sergio Suárez y Ana Meoro no tardan ni un segundo en desenfundar su Walther P99 al sentirse amenazados. Retroceden con el arma apuntando al objetivo y esperan la orden en tensión. "¡Fuego!", grita el inspector Enrique Norniella. "Bang, bang, bang". Cada uno de los policías descarga tres balazos dirigidos al pecho del objetivo y los casquillos saltan por los aires. En esta ocasión el malo es una silueta de cartón, un elemento que no representa ningún peligro real, pero el ejercicio forma parte de una formación que puede salvarles la vida en la calle. "Lo mejor es no tener que utilizar el arma nunca, pero está claro que tenemos que estar preparados para hacerlo si es necesario", explica Ana Meoro cuando su pistola ya está descargada y todo es seguro.

La galería de prácticas de la Policía Local de Oviedo se encuentra en los sótanos del cuartel del Rubín. La sala, totalmente insonorizada, tiene 25 metros de longitud y un ancho de 4,5 metros. "En situaciones reales la mayoría de los enfrentamientos se producen en distancias muy cortas. Trabajamos la puntería, pero sobre todo enseñamos a los compañeros cuestiones tácticas, a manejar situaciones de estrés y cómo actuar de forma segura", resume Enrique Norniella, que es el mando que coordina las prácticas.

Los agentes de la Policía Local de Oviedo pasan al menos dos veces al año por la galería de tiro. La mayoría de ellos usan la Walther P99, aunque en el cuerpo todavía quedan algunas Sig Sauer P228 y varias Smith & Wesson. Los miembros de la Policía judicial utilizan la Walther PPS. "Es más ligera, más pequeña y más fácil de llevar oculta para los compañeros que suelen trabajar de paisano" , explica Norniella. Todas las armas llevan munición del calibre 9 milímetros parabellum. "Casi todos los cuerpos de seguridad de Europa la utilizan. Tiene un único problema: si impactan contra el objetivo suelen atravesarlo y pueden producirse rebotes o fuego amigo. Pero eso se está solucionando, se están integrando otros proyectiles con más poder de parada, balas que al impactar se abren y no atraviesan", explica el inspector. "Puede parecer más letal, pero es al contrario. Si una bala no tiene parada suele ser necesario hacer más disparos para abatir a una persona y están menos dirigidos", añade Norniella.

Enrique Norniella, con los agentes Vanessa Nunes, David González, Ana Meoro y Sergio Suárez, en la galería de tiro de la Policía Local. / Fernando Rodríguez

Mientras tanto, David González y Vanessa Nunes se preparan para entrar en acción. "Lo primero que hacemos es trabajar la seguridad pasiva. Les hacemos mucho hincapié en como tienen que coger la pistola, en como guardarla y sacarla de la funda o en que comprueben si el arma es segura para manipularla en un sitio en el que hay más compañeros. Es muy importante coger todos los buenos hábitos", dice el inspector. "También les enseñamos a que hagan eso en la calle, por ejemplo si detienen a alguien que tenga un arma y quieren inutilizarla ¿Qué hay que hacer en esos casos Vanessa?", pregunta el mando. "Comprobar si está cargada con cuidado, sacar el proyectil, dejarla abierta y precintarla para llevarla a la comisaría de la Policía Nacional", responde la agente de carrerilla.

El primer ejercicio es de puntería. Los agentes se colocan como a unos ocho metros del objetivo. "Nos ponemos tranquilos, apuntamos y realizamos dos disparos al pecho y dos a la cabeza", indica el inspector . "La postura que ponen se conoce como la ‘isósceles moderna’, se trata de extender los brazos formando un triángulo y coger el arma con ambas manos. Disparan con munición real, aunque no lleva plomo para evitar intoxicaciones en una sala cerrada como esta. A lo largo de la mañana usan una caja de balas cada uno, unas cincuenta", matiza Enrique Norniella.

El segundo de los ejercicios de la mañana tiene que ver con el "tiro instintivo" o "tiro policía". Los agentes se preparan para saber como actuar con rapidez y en distancias cortas. "Lo más habitual es que los agresores porten armas blancas así que hay que raccionar rápido, sacar el arma e ir reculando hacia atrás sin perderlos de vista", explica Norniella. Después, Sergio Suárez y Ana Meoro sueltan unos cuantos balazos contra la silueta de cartón. "No se mueve, pero nosotros nos lo tomamos muy en serio y nos ponemos en situación porque nuestra vida depende de estar bien preparados", señala Meoro. Detrás de los blancos hay "cortinas de "desfragmentación" elaboradas con una especie de silicona que sirven para frenar las balas. Para no escatimar en seguridad, tras esas lonas se esconden cinco líneas de paneles de caucho y una chapa metálica al fondo por si las moscas. "Sólo las cortinas de desfragmentación están preparadas para aguantar alrededor de 50.000 disparos", explica Enrique Norniella.

Luego viene otro entrenamiento táctico. Los agentes disparan tras parapetos. "También tienen que aprender a cubrirse. Tenemos muy claro que la seguridad de las personas es primordial e insistimos mucho en eso", dice Norniella. En ocasiones, los policías se colocan unas gafas que impiden la visión periférica y simulan situaciones de estrés. "Una cosa es estar en una galería de tiro y otra en la calle con alguien abriendo fuego contra tí o queriendo atentar contra tu vida de cualquier forma. Este tipo de ejercicios sirve para que sepan que los nervios pueden jugar malas pasadas y que la realidad es bien distinta", añade el inspector .

También se les enseña a los agentes "a elegir bien cada momento" a realizar transiciones entre la defensa extensible y la pistola o a tener bien repartidos todos los elementos de defensa en el cinturón de su uniforme. "El arma tiene que estar en el sitio al que se accede con la mano dominante y con la otra se cogen los elementos que no son letales. Todos tienen que tener muy clara esa distribución porque no pueden confundirse en un momento de peligro, podría ser letal", dice el subinspector David Mortera, que también acompaña en esta ocasión a los agentes que están realizando las prácticas. "Bajan de cuatro en cuatro y están unas dos horas. Aquí hay prácticas casi todos los días", señala el inspector.

Un piso más arriba de la galería de tiro está el nuevo armero de la Policía Local, equipado con cámaras, tanto fuera como dentro de la sala, y con todas las medidas de seguridad para manipular las armas y tenerlas a buen recaudo. "Hay que tener en cuenta que tenemos más de 300 pistolas", dice el agente Jesús Solares. n

La Policía Local de Oviedo dispone de varias áreas especializadas que realizan una labor diaria, a veces invisible, para velar por la seguridad ciudadana. Cada sábado, LA NUEVA ESPAÑA dedica un reportaje a explicar los entresijos y dedicación de los diferentes departamentos del cuerpo.

