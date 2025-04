Trubia aprovecha el tirón de su Fábrica de Armas para optar a “Pueblo Ejemplar” en 2025

"Me he remontado cincuenta años atrás. De la Fábrica que yo he conocido a la que hay ahora, ha dado un giro de 180 grados, para mejor". Las emociones se remueven en Emilio Zardaín, que se puso la corbata de aprendiz en Trubia, con apenas catorce años y aquella formación, todo un marchamo de calidad, sirvió para forjar un técnico que desarrolló su carrera profesional en las divisiones acorazadas del Ejército español. Se trata de uno de los 150 antiguos aprendices invitados a conocer el presente de la factoría trubieca, actualmente envuelta en el pulso que mantienen Indra y GDELS-Santa Bárbara por la posición de dominio en la fabricación de vehículos blindados para el Ejército español. Pero este sábado la pugna político empresarial quedó a un lado, tocó dar lustre a uno de los actos más esperados del 175º aniversario de la prestigiosa Escuela de Aprendices de la Fábrica de Armas trubieca.

Emilio Zardaín cruza saludos con Antonio García. No se veían desde hace mucho, ni siquiera fueron compañeros de promoción pero entre el trubieco y el de Proaza hay conocidos comunes y motivos de conversación. Algunos de los aprendices que acudieron a la convocatoria de GDELS-Santa Bárbara, como el propio Antonio García, se jubilaron cuando en Trubia se fabricaba el carro de combate alemán Leopard; ayer conocieron los talleres donde se montan las barcazas del Dragón y del Ajax, los blindados de ruedas y de cadenas encargados, respectivamente por los Ejércitos español y británico, para modernizar su defensa. El dato aflora una de las características que hacen casi única a GDELS-Santa Bárbara. "Nuestra especialidad son los vehículos y ahora, junto a otra empresa alemana, somos la única compañía de Europa que fabrica vehículos de ruedas y de cadenas", destacó Sergio Menéndez, el encargado de presentar el acto en el Casino, en el que tomó la palabra el director de la Fábrica de Armas de Trubia, el ingeniero Raúl Marcos, que apuntó la singularidad de la planta ovetense: "Generación tras generación vuestro esfuerzo ha sido clave para que Trubia siga siendo un referente en el sector de la defensa en España. En la Escuela de Aprendices no solo se aprendía un oficio, también se formaba en valores y en el sentido de pertenencia, que se mantiene intacto".

Antonio García lleva jubilado desde 2013. Todavía recuerda con todo lujo de detalles las medidas de seguridad impuestas al personal que trabajó en el Leopard. "A alguno de los talleres solo podías acceder si tenías la tarjeta de identificación específica", comenta el veterano soldador, que ayer pudo ver de cerca una hilera de los 8x8 "Dragón" y conocer de primera mano detalles como, por ejemplo, que el 40 por ciento de los blindados de ruedas ya se hacen mediante robot, un porcentaje que se eleva al 60 por ciento en los blindados de cadenas. Todo ello en el taller de soldadura, donde el robot cuenta con una vía de 52 metros de desplazamiento.

Uno de los trabajadores de Santa Bárbara que explicaron las novedades a los antaño aprendices fue Enrique Santos, tercera generación familiar en la Fábrica de Trubia, otra seña de raigambre de la que sigue haciendo gala la planta asturiana. "El año pasado compartían este taller la línea del Castor (vehículo de cadenas) y el Dragón 8x8, pero ya se entregaron todos los Castores y este año estamos montando Dragones", apuntó Santos. Al final, tras pasar por soldadura, mecanizarse y pintarse, las barcazas integran distintos como, en el caso de los 8x8, las ruedas, de la marca Michelin. Después de ver las distintas fases de fabricación, a los aprendices solo les quedaba el paso por la Biblioteca de la Fábrica, propiedad, como todo el recinto de más de 250.000 metros cuadrados, del Ministerio de Defensa. Aunque ya no había a la vista prototipos de barcaza ni cañones, apenas libros de 1912 y en alemán, el "prohibido hacer fotos" de toda la visita se mantiene. La coqueta biblioteca, estilo "Harry Potter" seguirá sin focos y flashes mientras uno de los aprendices no oculta su admiración: "Esto no tiene precio".

Trubia lanza su candidatura a «Pueblo ejemplar» en la Fábrica de Armas

La conmemoración del 175º aniversario de la Escuela de Aprendices de la Fábrica de Armas de Trubia sirvió este sábado de altavoz a la iniciativa en la que ya trabaja la localidad: optará a ser "Pueblo ejemplar" este año. Los antiguos aprendices conocieron el nuevo reto por Roberto Suárez, autor del cómic sobre el General Elorza, y se mostraron encantados con la iniciativa: "Sería más que merecido", valoraron muchos de los asistentes a la convocatoria de la multinacional GDELS-Santa Bárbara Sistemas.

Trubia presentará como avales a su candidatura a "Pueblo Ejemplar", el galardón que concede anualmente la "Fundación Princesa", la historia de su Real Fábrica de Municiones Gruesas y "el reconocimiento internacional de haber sido la primera Escuela de Formación Profesional Obrera". Los promotores de la candidatura, que se presentará próximamente en la villa cañonera, aprovecharon la visita a los actuales talleres de GDLS-Santa Bárbara para recoger firmas de apoyo, mediante un documento que proclama "Trubia lo merece: por su historia, tradición, cultura, industria y gentes". n