Emoción, reivindicación y solidaridad en el memorial por el bombero Eloy Palacio

La carrera que cerró este mediodía el V Memorial Eloy Palacio, el bombero fallecido en acto de servicio en un incendio en la calle Uría, en 2016, resultó una combinación perfecta de emoción, reivindicación y solidaridad, que tuvo como escenario el centro de Oviedo y como acompañamiento una jornada soleada para el más de medio millar de participantes, muchos venidos de otros puntos de Asturias y de España, entre los que se encontraba el diputado autonómico Adrián Pumares.

La emoción se sentía en las palabras y el rostro de Marta Valle, la viuda de Eloy Palacio, que siguió de cerca el inicio de la carrera en la plaza de Alfonso II y , sobre todo, el minuto de silencio por los bomberos afectados por el incendio en Alcorcón. “Quiero dar las gracias a Cuni y a sus compañeros por mantener este memorial, que es una forma maravillosa y, para nosotros, alegre, de mantener el recuerdo de Eloy”.

Juan Carlos Fernández Granda (Cuni), el compañero que cayó junto e Eloy Palacio en el incendio de Uría, es el impulsor y “alma mater” del memorial. Cuni, además de estar al frente de la organización del evento, transmitió el mensaje reivindicativo: “Es muy emotivo ver el apoyo de compañeros y también de la ciudadanía, que siempre ha estado a nuestro lado. Nuestra idea es mantener el recuerdo de Eloy vivo y lo que significa, una lucha frente a una administración que dejó a una familia desatendida. Hoy seguimos sin una ley de bomberos que regule la profesión, no hay nada escrito, y tenemos que seguir pidiendo que se reconozca nuestra profesión de riesgo”.

La solidaridad llegó de la mano de Carlos Tejeda, bombero del ayuntamiento de Madrid, que agradeció el cariño y respaldo manifestados estos días por los ovetenses a sus compañeros accidentados e un incendio en Madrid, con dos fallecidos y varios heridos. Tejeda, que quedó segundo en la carrera de bomberos, tuvo unas palabras para Guillermo, el compañero ingresado en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe. “Guillermo tenía dorsal para participar aquí, seguro que el año que viene está”. Unas palabras acogidas con aplausos antes del inicio de la carrera. Aunque la competición no era lo más importante, la victoria fue para Jonathan García, de Pola de Siero u del equipo riosellano de La Cerezal, que hizo un tiempo de 17 minutos, 12 segundos: “Es la primera vez que corro aquí, pero muy contento porque el circuito es durillo y el motivo merece la pena. Un buen día para correr”. En la categoría de bomberos el triunfo se lo llevó el vallisoletano Javier Manzanal, que ya había hecho el segundo puesto en la carrera vertical de La Jirafa de la tarde sabatina.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, siguió de cerca el memorial y tuvo ocasión de conversar con algunos de los bomberos ovetenses. “No nos cansaremos de destacar la labor encomiable que hacen los bomberos, en el caso de Oviedo en beneficio de los ovetenses”, afirmó Prado, que subrayó al apoyo del Ayuntamiento “al fin solidario de este memorial por Eloy Palacio”. El concejal de Seguridad recogió el guante reivindicativo lanzado por los bomberos. “Ya lo he hablado con ellos, no estamos parados, pero los tiempos de la administración son lentos. Este equipo de gobierno está empeñado en contar con efectivos suficientes, para que no haya carencias en seguridad. Después de Semana Santa empezarán los exámenes para 14 catorce plazas, o quizá alguna más si hay jubilaciones, y el objetivo es que antes de finalizar año tengamos más personal y también vamos a renovar la flota de vehículos, el software, tenemos que ponernos al día”, reconoció Prado.