José Valdeón, el paisajista que fue antes jardinero y se encarga del verde de Oviedo

Dio una vuelta de tuerca a los parques y espacios ajardinados del Oviedo de finales del siglo XX y ya ha puesto su sello al tratamiento paisajístico de la entrada de la ciudad junto a la joya prerrománica de Santullano, la intervención más rompedora en la capital asturiana en el primer cuarto del siglo XXI. Es José Valdeón, quien aunque ahora reside en Málaga, visita a menudo su tierra natal y, no solo para disfrutar de días de descanso. "Trabajar en mi ciudad me encanta", reconoce a la par que realiza otra confidencia: "Costó unos años ser profeta, pero, bueno, más vale tarde que nunca".

Encargado de jardines en el Campo San Francisco de Oviedo; autor de piezas singulares como el entorno de Llamaquique y especialización en paisajismo en Gran Bretaña, con un "doctorado" en los jardines del Eltham Palace, nada menos que el castillo donde Enrique VIII de Inglaterra pasó su infancia, Valdeón ahora reside y tiene su base laboral de operaciones en Málaga, donde da forma y concepto a los jardines privados que tienen en la Costa del Sol, sobre todo, británicos y holandeses.

José Valdeón, en los viveros municipales del parque Pura Tomás. / LNE

A José Valdéon le viene la querencia y el respeto por la naturaleza y su entorno desde su etapa, cuando niño, en los Boys Scouts. "Fueron una escuela de naturaleza, de campo abierto, de comportarse y dejar el sitio donde acampaste mejor que cuando llegaste. Ese contacto tan íntimo con la naturaleza fue determinante, influyó en mi absolutamente", reconoce. Aunque la juventud del Oviedo que vivió Valdeón enfocaba su futuro profesional a estudios más ortodoxos como el derecho, la economía o la medicina, este chaval formado en el Instituto Alfonso II tuvo clara su vocación desde muy pronto y contó con un aliado: "Me vino bien porque pude ponerme a trabajar muy temprano". En esas estaba cuando de forma "casual" surgió la oportunidad de incorporarse al área de Parques y Jardines del ayuntamiento de Oviedo. "Y a partir de ahí vino todo rodado", asegura Valdeón: "Empecé con Enrique Quirós Montes de Oca, fue muy poco tiempo el que estuve con él, pero fue una especie de guía. Era una persona con un interés tremendo por el servicio de Parques y Jardines, recuerdo que fue quien compró las primeras máquinas y el que puso en marcha la primera contrata de Parques y Jardines. Fue un pionero en su época", recuerda Valdeón del funcionario que murió en un trágico accidente de tráfico, junto a su familia, cerca de Oviedo, en el otoño de 1989.

El paisajista, con la jefa de Jardines en el castillo de Eltham Palace (Inglaterra). / LNE

"Tú haz lo que quieras"

En aquel tiempo trabajó Valdeón con jardineros verdaderos, "de oficio, de los que aprendí muchísimo, para mí conocerlos fue un acicate tremendo". De no mucho después data la gran propuesta que le llegó de Gabino de Lorenzo, en los años de los planes de choque, que también alcanzaron a los parques y zonas verdes de Oviedo. "Tú haz lo que quieras", le dijo el alcalde ovetense, con una sola condición, "no te puedes olvidar de los barrios", y un presupuesto "generoso", de 600.000 euros. "La transformación de los jardines, como los conocemos hoy en día en Oviedo, se produjo en ese momento". Así, llegaron la línea de plantación en el Bombé, el jardín oriental "que no es japonés" en el Campo San Francisco, y una mejora de muchos de los conjuntos arbustivos, y por el resto de Oviedo, algunas rotondas y en parques y barrios. Una etapa de mucho trabajo, del que quedó especialmente "contento" por una intervención: "Llamaquique era una cosa anodina, aburrida, y dado que es una zona que recibe a muchísima gente, necesitábamos un entorno dinámico, que no aburriese y que en cada mes, en cada estación tuviera alguna sorpresa. Creo que se consiguió, aunque ahora no me lo cuidan mucho", detalla y advierte.

En una poda controlada y selectiva en altura. / LNE

Con jardineros en el Campo San Francisco. / LNE

Tras poner en marcha el equipo de jardineros de la contrata municipal y sacar la plaza de funcionario en el Ayuntamiento decidió ampliar su formación. "Mi vocación real era el paisajismo, aunque siempre está bien ser cocinero antes que fraile". Saltó a Gran Bretaña y a trabajar en un palacio del English Heritage (la entidad equivalente a Patrimonio Nacional de España). Estuvo de senior gardiner (jardinero mayor), puesto para el que fue elegido por su bagaje: "Trabajé en los jardines del Eltham Palace, el castillo donde Enrique VIII de Inglaterra pasó su infancia, casi nada. Fue una experiencia preciosa". No había vuelta atrás en el viraje profesional al paisajismo, al que se dedicó de vuelta a España, haciendo muchas obras públicas, hasta la gran recesión económica.

Su desempeño profesional combina ahora paisajismo público y privado. "Es como hablar dos idiomas distintos, es muy estimulante y la verdad, muy bonito". Una de esas actuaciones puede verse ya a la entrada de Oviedo. "La ingeniería Incenersa tuvo la deferencia de confiar en mí para esa gran obra, se tiró el viaducto de Ángel Cañedo, se hizo una súper rotonda y todos los aledaños son ahora el inicio de un bosque urbano que nunca se ha visto en Oviedo", explica. Una intervención que tiene su continuación en la margen izquierda, entre esa rotonda y el Arpa. Un conjunto donde el paisajista que antes fue jardinero ha expresado "un lenguaje contemporáneo y a la vez sostenible con el paisaje, lleno de árboles que influyen en la captación de CO2, de partículas de tráfico, regulan la temperatura y además animan mucho el espíritu humano".

