Un sprint de 85 segundos hasta el cielo de Oviedo: singular carrera de bomberos en un icónico edificio

Diego Nogueira Martínez puede presumir desde este sábado de ser el hombre más rápido en subir al cielo de Oviedo. Este avilesino opositor a bombero se proclamó ganador de la segunda edición de la carrera vertical de La Jirafa, el coloso de 21 pisos del corazón de Oviedo, tras emplear solo 85 segundos en subir los 345 peldaños que llevan a su azotea. "Estoy contentísimo, pero todavía no me lo creo", declaró a LA NUEVA ESPAÑA el aspirante a bombero, minutos después de coronarse como el rey del techo de la capital del Principado.

Nogueira fue uno de los 140 participantes de la segunda edición de una prueba creada el año pasado como un reclamo más de la programación diseñada por el cuerpo de bomberos ovetense para rememorar el trágico fallecimiento de su compañero Eloy Palacio en el fatídico incendio del 7 de abril de 2016 en Uría y, al mismo tiempo, reivindicar mejoras en las condiciones laborales de una profesión indispensable para la seguridad ciudadana.

La carrera vertical se dividió en dos categorías: bomberos y Open. Los 56 profesionales inscritos lo tenían más complicado, pues debían realizar la subida con más de 20 kilos de sus habituales equipos de intervención encima. Ello no impidió que Jesús Cano, un efectivo de Oviedo natural de Luarca repitiese el triunfo logrado en el año pasado en la categoría profesional con una marca de 114 segundos. "Es una prueba muy dura en la que vas con todo desde el principio", explicó a este diario el más veloz de una competición en la que Marusela Fanjul, del cuerpo de León, fue la única fémina participante. "No estuvo mal para ser la primera vez", destacó la mujer, que hizo un tiempo de 3:31.

En la categoría Open, Nogueira logró sacarse la espinita del 2024, cuando fue cuarto con un tiempo de 97 segundos, diez más que el entonces ganador, el peñamellerano Álvaro Escandón. Lo hizo mejorando en dos segundos el récord del primer año y superando en la clasificación final al bombero vallisoletano Javier Manzanal (86 segundos) y al independiente Andrés Menéndez (87). "Fui de los últimos en salir y estaba algo inquieto porque los que iban delante de mí iban mejorando la marca continuamente", explica el ganador, usuario asiduo del centro Oviedo Strength, ubicado en Lugones. "Es un lugar especializado en preparar oposiciones, donde preparamos específicamente esta prueba", añadió Nogueira, especialmente feliz por poder subirse a lo más alto del cajón acompañado por su sobrina Claudia García.

A la carrera se sumó la celebración de "El último bombero", una competición de ejercicios de rescate organizada en la calle Pelayo, en la que cuerpos de Asturias, Madrid y Castilla y León se batieron el cobre intentando completar en el menor tiempo posible rescates de maniquíes o carreras volteando ruedas. "Es una oportunidad para estrechar lazos con otros cuerpos de España", celebró Juan Carlos Fernández, "Cuni", el otro bombero herido en el fatídico incendio de Uría, que desde el mismo lidera cada año los homenajes en recuerdo de Palacio.

Cuni relató que, nueve años después del incendio, todavía le vienen a la mente imágenes de la tragedia de Uría. "Me vienen recuerdos, más viendo lo que ocurrió el otro día en Alcorcón. Recordar esto me toca la moral, peor también me reconforta ver estas muestras de compañerismo", señaló en relación a un memorial que se alargará hasta hoy con la celebración de una carrera de 5,2 kilómetros con salida desde la plaza de la Catedral a las 11.30 horas y que el cuerpo ovetense aprovechó ayer para recordar a los dos bomberos fallecidos en Alcorcón posando con una pancarta.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, reafirmó el apoyo municipal para recordar la figura de Eloy Palacio, enalteciendo su legado de servicio público y agradeciendo el papel del cuerpo de bomberos, además de patrocinadores como GAM para hacer realidad este evento ya consolidado. El edil recordó que antes de final de año se incorporarán 14 nuevos efectivos al cuerpo, además de realizar inversiones en renovar los vehículos y los equipos informáticos. Lo hizo justo después de que Cuni demandara más efectivos. "Nunca antes hubo tan pocos bomberos en Oviedo", se quejó el funcionario.

Suscríbete para seguir leyendo