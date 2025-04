El Campus del Milán recupera, a partir de hoy, su Semana Cultural

La Facultad de Humanidades de la Universidad de Oviedo recupera su histórica Semana Cultural. El colectivo "Amigas de lo ajeno" está detrás de este ciclo de actividades que comienza hoy en el Campus del Milán, en Oviedo, y que incorpora coloquios, exposiciones, talleres, y charlas.

Esta tarde, a partir de las 16.30 horas en el salón de actos de la biblioteca se proyectará el documental "First We Take Milán", seguido de un coloquio sobre la vida cultural en aquel campus en los años 90. Mañana martes se celebrarán las III Jornadas Feministas, misma hora y misma ubicación. El miércoles, en el aulario y en colaboración con el Conseyu de la Mocedá, habrá taller de fanzine y exposición de arte. Y el jueves, en la sala Gong, desde las 18 horas, actuarán "La fuente de Duchamp", "Marzo" y cerrará una pinchada.