"El Principado tiene una ley de primera sobre los ‘lobbies’, pero no se aplica"

Javier Ballina vivió el miércoles uno de los días más importantes de su vida al defender su tesis sobre los grupos de interés, lo que popularmente se conoce como "lobbies", pero el autor evita utilizar esa palabra por su connotación negativa. Lo hizo en el aula escalonada del edificio histórico de la Universidad ante un tribunal de cinco personas tras seis años y medio de trabajo. Está casado con la catedrática en Derecho Administrativo Eva María Menéndez y son padres de dos niñas, Paula y Claudia, con las que perdió de pasar muchas horas al tener que compatibilizar la tesis con su trabajo en la Universidad de Oviedo y desde hace dos años con ser concejal del Grupo Socialista. En definitiva, ha sido un tiempo de paciencia y donde ha recibido ayudas de parte de muchos. Ahora, solo le falta saber si al sobresaliente que ha sacado se suma el reconocimiento cum laude y el premio extraordinario de doctorado. La próxima semana espera saberlo; para ello tiene que existir unanimidad por parte del tribunal.

-Uno de los objetivos de su tesis fue definir qué es un grupo de interés.

-Fue una duda que se plantearon las propias instituciones europeas. A finales de los años 80 y principios de los 90, venían conviviendo con una realidad natural, pero con problemas y cada vez con más tensiones porque los ciudadanos europeos veían que esta situación podía poner en riesgo la democracia.

-Y cada una de ellas empezó a trabajar por separado.

-En la Unión Europea para regular una materia tiene que existir una base jurídica y no la hay. De esta forma, el Parlamento Europeo regula los grupos de interés de una manera, la Comisión de otra y el Consejo Europeo de otra. Es cierto, que hay elementos comunes, pero la perspectiva es muy diferente.

-Hable de estas diferencias.

-El primero que plantea un debate sobre qué es un grupo de interés es el Parlamento Europeo, que hace una definición esencialista. Fue en los años 90 y, después de dos años, chiflaron. Llegaron a una conclusión de que serán ellos quienes elijan qué es un grupo de interés. Esta situación se puede deber a dos motivos. Puede que sea muy difícil saber la naturaleza o bien porque los "lobbies" de verdad no querían mostrarse.

-¿Qué dijo la Comisión?

-Inicialmente, no entró en el debate. Con las críticas ciudadanas, dijeron que los grupos se autoidentificasen y organizasen. Después de veinte años llegaron a la misma conclusión que el Parlamento y crearon un registro que se funda en 2011, que es común para ambas instituciones. El Consejo, por su parte, estuvo callado hasta 2021. Entraron en el acuerdo, pero con unas condiciones que lo protegen mucho.

-Y para usted, ¿qué elementos deberían definir las relaciones entre los grupos de interés y las instituciones?

-Son tres empezando por la transparencia. ¿Tener el conocimiento de una reunión a una hora determinada da a conocer lo que realmente lo que hemos llegado a acordar? La respuesta es no. Hay que ser muy prudente con los objetivos de la transparencia.

-¿El segundo?

-La ética. Las relaciones entre las instituciones y los grupos de interés tienen que estar basadas en una exigencia ética entre ambas partes. Es decir, que haya una manera clara para definir esa relación. Si no cumples los objetivos, se tienen que establecer una serie de sanciones.

-¿El tercero?

-Es el aspecto más original de la tesis y es la participación. Defiendo que el modelo europeo, a diferencia del modelo norteamericano, se tiene que basar en el diálogo. También se tiene que aceptar que el grupo de interés me ayuda y los que están al otro lado me ayuden. De esta forma, los dos colaboramos por el interés general.

-Sin embargo, en este último punto la UE no entra.

-Se quedan en una perspectiva más americana basándose en la libertad y lo público sólo interviene cuando hay algo muy gordo. Es una perspectiva de policía.

-Pongamos un ejemplo. No es lo mismo la influencia que hace una empresa que una universidad. ¿Se tienen en cuenta estas diferencias?

-Los sindicatos y los partidos políticos no están considerados como grupos de interés; tienen su regulación aparte. Los demás se inscriben en el registro y dependiendo de quién seas tienes que poner el acento en un sitio o en otro. Si eres una asociación de vecinos, no me interesa el número de personas que trabajan para ti o cuánto esfuerzo dedicas al lobby; me interesa saber entre otras cosas como es tu personalidad jurídica. Es decir, se hacen selecciones entre los distintos grupos.

-Pero todas ejercen influencia.

-Exacto. Al final, la esencia es la misma.

-Usted en su tesis no utiliza la palabra "lobby". ¿Por qué?

-Las palabras son muy importantes e intento evitar cualquier palabra que tenga una connotación negativa. La palabra que me interesa es grupo de interés porque es el concepto sobre el que trabajan las instituciones. Todo lo demás, no digo que sea interesante, pero me aparta de mi objetivo.

-También es una palabra que históricamente nunca fue bien vista.

-Ocurre desde la revolución francesa porque los cuerpos intermedios -colegios profesionales, judicatura,...-se veían como enemigos del proyecto revolucionario. Cualquier elemento intermedio con el pueblo era contrarrevolucionario.

-Hasta ahora ha hablado de cómo los grupos de interés influyen en las instituciones comunitarias. ¿Pero cómo lo hacen con el Ayuntamiento?

-La relación con grupos de interés es evidente y es más intensa, lógicamente, con el equipo de gobierno porque es quien toma las decisiones. Echo en falta una regulación más intensa. Sería muy recomendable que se reforzase el aspecto de transparencia, ética y participación de los grupos de interés a todos los niveles y con un principio de igualdad de armas en el Ayuntamiento y en el Principado.

-¿Qué pasa con la Administración regional?

-Su situación es más preocupante. En el Consistorio hay mucho margen de mejora, pero el Principado tiene una ley de primera división. No lo digo porque sea del PSOE; es una ley excelente de 2018 que en su momento estaba a primer nivel europeo y, ahora, está en vanguardia europea pero no se aplica.

-Explíquese.

-Prevén un registro de transparencia que está creado pero no regulado. Prevé un expediente de huella normativa; es decir, que cada vez que haya una reunión y una influencia de un grupo se haga un informe en el que se diga que me han dicho esto y a mí me parece bien. Hay una idea de inscripción obligatoria que no la hay en Bruselas. Tampoco hay consejo de transparencia. Es una ley que está en un limbo jurídico.

