"Amelia Valcárcel me sedujo para componer ‘La Regenta’"

Marisa Manchado (Madrid, 1956) va por su tercera ópera. "El cristal de agua fría", con libreto de Rosa Montero, fue la primera; le siguió "Escenas de la vida cotidiana", y "La Regenta", estrenada en Madrid, en el centro cultural Matadero, en 2023, completa la terna. Con ella llega a Oviedo, el 10 y el 12 de abril, al Festival de Teatro Lírico Español que organiza la Fundación Municipal de Cultura en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA.

-Usted se declara feminista y su trayectoria lo avala, ¿se planteó desde el principio hacer de "La Regenta" una ópera feminista?

-No, no. Cuando Amelia (Valcárcel) me sedujo para hacer una ópera en el año 2002 sobre "La Regenta", en un curso de verano en la Menéndez Pelayo, le conteste que era imposible. Cuando fue ella quien aceptó hacer el libreto no tuve la menor duda: Amelia es de pedigrí. Yo no intervengo en el libreto. Otra cosa es que hayamos trabajado muy Da Ponte-Mozart, muy juntas. Mi única insistencia era: "Frases cortas y si puedes redactarlas de forma poética... Pero, sobre todo, cortas". Los libretos, y este es excepcional, tienen que enmarcar muy bien la acción dramática y luego, lo que canten los personajes, breve.

-No deben ser muy comunes parejas artísticas exclusivamente femeninas componiendo ópera.

-No lo había pensado, pero sí: es una rareza.

-Aunque se escribe mucha ópera contemporánea.

-La ópera estuvo en crisis justo después de la Segunda Guerra Mundial, con la avalancha de la nueva música. Poco a poco ha ido resurgiendo. El 65 es el año de "Die Soldaten", de Zimmermann, que es un operón y ha sido mi referente todo el rato.

-¿Zimmermann?

-Musicalmente sí. Lo que pasa es que luego yo he tenido que reducir, porque en Madrid se hizo con un grupo de 17 músicos. Aquí también está reducida, y, aunque está toda la cuerda y hay tres percusiones, van a uno: la madera va a uno, el metal va a uno, y no hay tuba. Siendo orquesta, no es el orquestón salvaje.

-¿Entonces eso queda pendiente?

-No, yo me quedé muy contenta con Madrid, me parece que es una buena versión y muy bonita, y con la de aquí ya estoy encantadísima.

-¿Diferencias entre ambas?

-Esto es un teatro de ópera, con una acústica impresionantemente buena. Se nota mucho la proyección de la voz de los cantantes, y la orquesta, que le da una fuerza y una base: lo convierte en ópera, en el sentido más tradicional. Tal cual está podría ir al Teatro Real o al Liceu o a la Bastilla.

-¿Nerviosa por presentarla en Oviedo?

-No, yo no. Debo ser muy inconsciente. Bárbara Lluch (la directora de escena) dice que hay nervios. La puesta en escena es magnífica, redunda en el libro y el libro es tremendo.

-¿Es fiel a la obra de Clarín?

-Absolutamente, es que no se ha inventado ni una coma. Lo que está en el libro está en el libreto. Lo ha hecho una persona que conoce muy bien la novela, con capacidad de síntesis y para ordenar el material.

-¿Tuvieron desencuentros artísticos?

-No, cuando le pedía: "Corta la frase, haz esto más breve…", ella lo entendía perfectamente, y cuando ella me sugería cosas musicales, pues bueno... La que hace la música soy yo. Como decía Rosa Montero, el libreto es el bastidor: sin bastidor no hay bordado. El libreto tiene que ajustar muy bien la escena dramática y lo que se canta tiene que estar bien dicho. Desacuerdo ninguno, Amelia tiene un sentido del humor maravilloso y es imposible enfadarse con ella. Me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho, de todo, con ella. Es una maestra en el sentido amplio de la palabra. Yo pensaba que era imposible hacer "La Regenta", pero ella me sedujo, o me emborrachó, o las dos cosas…

-¿Por qué pensaba eso?

-Yo la había leído como todo el mundo en el colegio y me había parecido un novelón horroroso, denso. Luego, en un arranque patriótico en París, volví a leerla, a la vez que "El péndulo de Foucault" de Humberto Eco. Iba saltando de tocho en tocho. Ana Ozores a mí me evocaba la Bernarda Alba, esa España negra, de encerrarse en casa... Esa soledad de ella, real, de no entender nada… La tercera vez que la leí fue cuando Amelia me dijo aquello y pensé que era imposible, porque me parecía que era una gran novela y las grandes novelas es muy difícil llevarlas a teatro. Yo nunca pensé que Amelia no fuera capaz, eso ni se me pasó por la cabeza.

