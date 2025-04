La Cocina Económica de Oviedo reparte ya 280 comidas y cenas al día

Los datos en la Cocina Económica de Oviedo no paran de crecer. Así lo explica su presidenta, Mar Prieto, quien detalla que cada día sirven una media de 190 comidas y 90 cenas. En total, 280. "Somos conscientes de que ahora mismo hay más contrataciones, pero nosotros no lo estamos notando". Es más, los números de usuarios crecen los fines de semana en las instalaciones de las Hijas de la Caridad. ¿Por qué? "No hay una explicación lógica, aunque detectamos que hay empleadas que están cuidando ancianos que descansan los fines de semana y en muchos de los casos son personas extranjeras con muy pocos recursos". A priori, no encajan en el perfil de usuarios, pero desde la institución "somos permisibles". Les admiten.

Este crecimiento de usuarios contradice a las bajadas de las tasas de paro. Oviedo cada mes tiene más personas trabajando, pero esta situación no se traslada a las instalaciones de la calle San Vicente. "Seguimos teniendo usuarios nuevos y cada dos o tres días vienen cuatro o cinco personas que no habían estado antes aquí". Lo primero que hacen es mandarlos a hablar con la trabajadora social para que les oriente. "Aquí comen igual si no tienen los cincuenta céntimos que les pedimos; lo que queremos es intentar a ayudarles". En muchos casos, relata Prieto, no son conscientes de que tienen derecho a prestaciones sociales, que pueden recurrir a Cáritas o que si no tienen un lugar en el de dormir, pueden tener una cama en el albergue Cano Mata. "Siempre intentamos darle una serie de pautas para darles opciones de que puedan mejorar".

Uno de los temas más importantes son las donaciones que reciben. En Navidad llenan todos los almacenes; es más, llegan a colocar la comida envasada en el comedor. Sin embargo, las reservas van cayendo porque el resto del año no reciben el mismo número de alimentos que en los últimos compases del año. "Ya tenemos que empezar a tirar del dinero de las donaciones para hacer compra", añade Prieto, quien remarca que el personal de la Cocina Económica hace un variado menú. "Un día hay hidratos de carbono y otro, por ejemplo, proteína. Igual una jornada no tenemos pechugas de pollo y tenemos que comprarlas".

Otro de los retos de la junta directiva que preside es conseguir dinero de empresas para poder atender a todos los usuarios. También reciben ayudas de las administraciones, pero les da para un tiempo determinado. "Por ejemplo, la subvención del Ayuntamiento nos da para 3 meses y 28 días. El resto del tiempo hay que seguir dando de comer y dando alimentos a las familias porque las que tienen niños menores de edad no pueden comer ni cenar en este comedor social". Además, los fines de semana no sirven cenas. Es un tiempo de descanso para el personal y, a cambio, al mediodía les dan una bolsa donde suelen incluir más alimentos para que puedan rellenar la despensa y la nevera.

La Cocina Económica de Oviedo abrió sus puertas oficialmente el 3 de abril de 1888, aunque fue el 22 de marzo de aquel mismo año cuando se ofreció a modo de prueba el primer menú a base de habas y patatas con tocino en unas instalaciones que entonces se encontraban en la plaza San Miguel. Desde entonces y tras pasar por varias sedes, la institución tutelada por las Hijas de la Caridad sirve a diario menús asequibles a personas vulnerables.

