Canteli abre la puerta a que la ciudad deportiva del Real Oviedo se haga en El Asturcón: "Todo es negociable"

"Todo es negociable". El Alcalde, Alfredo Canteli, abrió esta mañana la puerta a que la ciudad deportiva del Real Oviedo se construya en El Asturcón. Un giro después de la polémica de los últimos días. Todo se desencadenó durante la celebración del Pleno correspondiente al mes de abril cuando el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, afirmó que el club "nunca presentó una alternativa madura" sobre el centro hípico. Las conversaciones sobre estas instalaciones ubicadas en el limítrofe con Llanera fueron "informales; de café". Estas palabras no sentaron nada bien al presidente, Martín Peláez, quien acusó al Consistorio de "mentir" y ordenó a su equipo presentar ante la administración local una solicitud formal. El Ayuntamiento le respondió que los terrenos tienen un precio de 39,5 millones.

Los siguientes encuentros entre el regidor y el mexicano fueron fríos. El primero, durante la celebración del premio "Ovetense del año" donde públicamente no se saludaron; una situación que se repitió el viernes a lo largo de la inauguración de la calle que homenaje a los Doctores Rehberger. Sin embargo, el sábado todo cambió. Canteli acudió al encuentro celebrado en el Carlos Tartiere, que se saldó con la victoria del Real Oviedo por tres goles contra el Racing de Ferrol. Ambos conversaron.

Dos jornadas después, ha sido el Alcalde quien se ha pronunciado sobre el asunto. A preguntas de los periodistas informó que el Ayuntamiento ya ha registrado ante el Ayuntamiento la solicitud y está dispuesto a negociar. "El Asturcón está ahí; tiene un precio y hablaremos sin problema ninguno". También, recordó, que el equipo de gobierno quería reabrir el hípico para caballos. Es por ello que realizaron todos los procedimientos administrativos necesarios y hubo empresas que se presentaron; sin embargo, todo se torció. "Teníamos en mente un proyecto muy bonito que se tuerce, exclusivamente, porque los plazos que nos permiten no son los que las empresas habían pedido. Querían veinte años, pero las normas obligaban a doce y esta reducción suponía que el proyecto no fuese rentable". A partir de ahí, se estudiaron otras opciones, pero los números no salían. "Fue una pena porque era un proyecto con mucho retorno para Oviedo".

Más de tres millones

Por otro lado, el Alcalde recordó que desde junio de 2019 se ha destinado más de tres millones para el Oviedo. "Nosotros aportamos dinero después de que otros no diesen ni un solo euro. Yo demuestro las cosas con euros, que es como se debe hacer".