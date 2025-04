Insólita oferta en un pub de Oviedo: chupitos a 50 céntimos si soportas una descarga eléctrica

Salir por el Antiguo, en Oviedo, puede convertirse en una experiencia de alto voltaje, sobre todo si se accede a participar en el reto que ha ideado uno de los locales de la zona para promocionar el negocio. Los responsables de este pub ofrecen chupitos de diferentes licores, a un precio de sólo cincuenta céntimos, a los clientes que sean capaces de soportar una descarga eléctrica que dura diez segundos y se va intensificando a medida que corre el tiempo. Lo llaman el "calambrazo" y se ha puesto de moda, sobre todo entre los consumidores más jóvenes.

Los "valientes" que se atreven a participar en el reto quedan inmortalizados en las redes sociales del establecimiento. Sus cuentas de Instagram o de TikTok están llenas de vídeos de clientes recibiendo descargas y ya hay padres que han reconocido entre ellos a varios menores de edad. Algunos de esos clientes se someten al "calambrazo" de forma individual y otros lo hacen en grupo, de forma que el flujo de energía eléctrica va pasando por todos sus cuerpos. Los que están en los extremos no tienen más que agarrarse a unos electrodos, darle la mano a quien tengan a su lado y formar así una cadena hasta el otro polo para que no se escape ni un solo voltio por el camino.

A juicio de lo que se puede apreciar en las grabaciones, las descargas no son flojas. A algunos de los participantes en el reto les entra la risa floja, otros gritan y algunos incluso se retuercen y sueltan alguna maldición que otra al recibir el "calambrazo". Otros ni siquiera superan el reto y retiran la mano de la empuñadura metálica en cuanto sienten la descarga.

En teoría, quienes no sean capaces de soportar la electricidad se quedan sin los cincuenta céntimos y sin chupito, aunque esto no siempre es así. "A veces no hay que pagar, te dejan hacerlo gratis", explica uno de los clientes, que prefiere mantenerse en el anonimato. Los chavales más jóvenes son los que más se someten al "calambrazo" porque es una forma de "pagar menos" por las consumiciones y porque se lo pasan bien "sufriendo un poco" con sus amigos o viendo cómo lo hacen otros.

El "calambrazo" se aplica en la barra del establecimiento. Alguien que está tras ella –o al menos así se aprecia en los vídeos que hay colgados en la redes sociales– es el encargado de soltar la descarga cuando los clientes están preparados. En algunos de esos vídeos el camarero va contando en alto hasta diez y en otros lo hacen los propios clientes. Algunos se arrepienten de haberse apuntado al reto. "¡Vaya trallazo!", dice una de las jóvenes que no pudo soportar la descarga mientras suelta el aparato. n