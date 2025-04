"Me interesan las historias de los que están en ascuas"

Juan Manuel de Prada llega mañana (19.30 horas) al aula magna del edificio histórico de la Universidad de Oviedo como invitado de la Cátedra Alarcos para hablar de la "novela barroca", género al que adscribe su último y monumental proyecto, "Mil ojos esconde la noche" (Espasa), del que acaba de publicar su segunda y última parte, "Cárcel de tinieblas".

¿Por qué barroco?

Es un término que se toma como algo peyorativo, denigrante, pero lo barroco es otra cosa. Es la reacción frente al mundo idealizado y equilibrado del Renacimiento. Es una visión más tempestuosa y más desgarrada de la naturaleza humana, un arte más convulso, más retorcido, más tenso. Esa es la idea que se ha perdido, hasta pensar que lo Barroco es solo lo enrevesado, en un sentido negativo. Pero no. Habría que recordar que la principal obra del Barroco es el Quijote, incluso cronológicamente. Yo me reivindico como escritor dentro de esta tradición tran desprestigiada que representa la línea medular del arte español.

¿La temática de extensísima novela, los españoles en el París ocupado, también es barroca?

Es una obra donde las contradicciones y debilidades de la naturaleza humana afloran más, sin duda. Y ese es el gran tema del Barroco, la tensión que existe en cada ser humano entre la tentación del barro y el anhelo del cielo. E indudablemente lo que viven estos españoles en esos años en París tiene ese trasfondo agónico angustiado propio de la mirada barroca sobre el mundo.

¿Ha tratado de pintar un exilio desmitificado frente a un exilio idealizado?

La novela, más allá de que muchos personajes sean exiliados, habla del París de esa época. Picasso no era un exiliado, vivía allí porque quería. En muchos casos era gente que quería estar allí porque era el lugar en el que había que estar para tirunfar, como Mateo Hernández o Federico Beltran. Luego están los exiliados. Pero no todos lo son por el triunfo de Franco. Marañón sale huyendo del Madrid republicano, Grau Sala se va por miedo. También los que llegan con la caída de Cataluña y todos esos personajes que estaban allí por razones profesionales: corresponsables de la prensa franquista o personajes tan curiosos como César González Ruano, que abandona la corresponsalía en Berlín para conocer ese París.

Pero su retrato es...

No es desmitificador, pero sí un retrato íntimo más verdadero de unas personas que luego callaron u ofrecieron una versión más edulcorada de lo que habían sido esos años. Son años muy oscuros en los que casi todos tuvieron que hacer cosas de las que no se enorgullecían. Encontré mucho material en los archivos policiales franceses. Empecé a pedir expedientes y me di cuenta de que había una mina. Un material novelesco muy interesante, muy desgarrador, muy sorprendente.

¿Y la ficción?

A mí siempre me han interesado mucho las historias de personas que están en ascuas, en una situación difícil y tienen que ingeniárselas para ganarse la vida en momentos peliagudos. Aquí, en líneas generales, casi todo lo que cuento tiene una base cierta. A partir de ahí fabulo. Hay personajes que te permiten fabular más, como Victoria Kent, y en otros casos he tratado de evitar los episodios más escabrosos, cosas más sórdidas de las que ya cuento, para evitar hacer daño a otras personas, herederos o familiares. Pero al mismo tiempo tenía que contar la verdad . Porque la verdad siempre es poliédrica, muy rica, y cuando se trata de ocultar, al tratar de embellecerlo, lo afeas. El caso de Marañón es muy evidente. Su familia trató de ocultar su grado de adhesión a Franco y al hacerlo se ocultan episodios de gran dignidad en momentos muy difícils, como cuando habló en defensa de los judíos, de la comunidad sefardí en España, en un acto de la falange en París.

