Oviedo amplía su oferta deportiva con una exhibición de “Mushing”, en una carrera solidaria con perros

Oviedo amplía su oferta deportiva con una carrera solidaria con perros, que tendrá como escenario el Parque de Invierno el próximo sábado. “La Canminata solidaria” es una iniciativa cuyo fin es recaudar fondos para la Asociación Síndrome de Down de Asturias y el plazo para formalizar las inscripciones finaliza este miércoles. “De momento vamos por la mitad de la estimación que nos marcamos”, comentó este martes Ana Luque, gerente de la Asociación Síndrome de Down de Asturias. El evento contará con la participación de Cristina Fernández, una de las referencias europeas del “Mushing”, deporte federado que consiste en la carrera de perros o canicross y también con bicicleta y patín.

La concejal de Deportes, Concepción Méndez, señaló el carácter “social y familiar” de esta primera “Canminata solidaria” que tendrá lugar el sábado en el Parque de Invierno y recordó que el plazo de inscripciones está abierto hasta este miércoles en la página www.321go.es, con un precio de 10 euros para los adultos y de tres euros para los menores, además hay un dorsal cero, que consistirá en una aportación voluntaria. “El Ayuntamiento de Oviedo siempre está disponible para colaborar y apoyar a la Asociación Síndrome de Down”, afirmó la concejal de Deportes, que quiso agradecer también de forma expresa la implicación en este evento de la ovetense Cristina Fernández, “un referente a nivel europeo en este deporte”. Concepción Méndez comentó que esta carrera solidaria forma parte de las nuevas actividades promovidas y apoyadas por el Ayuntamiento de Oviedo y que forman parte de la candidatura a Ciudad Europea del Deporte de 2026. “Seguimos trabajando en la elaboración de la memoria y el dossier , que tendremos finalizado para entregar a los miembros de la comisión evaluadora, que estarán en Oviedo los días 4,5 y 6 de junio”, manifestó la concejal de Deportes.

Por la izquierda, Ana Luque, Concepción Méndez y Cristina Fernández, en la presentación de la Canminata / J. A. A.

La deportista Cristina Fernández, que este año ganaba el Campeonato de España y era bronce en el Mundial de canicross, indicó que la caminata discurrirá por el Parque de Invierno, donde también habrá una exhibición de las distintas modalidades del “Mushing” en un espacio habilitado de unos 500 metros, aproximadamente. Cristina Fernández agradeció tanto al Ayuntamiento de Oviedo como a la Asociación Síndrome de Down de Asturias “la visibilización que esta carrera solidaria supone para un deporte como el nuestro, que es minoritario en España aunque en Europa es más conocido”.

Ana Luque, gerente de la Asociación Síndrome de Down de Asturias, aseguró que la carrera solidaria “será un evento con deporte y diversión”, en el que destacó la participación de miembros del colectivo “que atenderán el avituallamiento y también la pequeña discoteca que habrá con música, para amenizar la jornada”. La exhibición de “Mushing” está anunciada para las diez de la mañana del sábado y la marcha, de unos dos kilómetros, a partir de las once de la mañana. Ana Luque recordó que este evento forma parte de los actos del 40 aniversario de la Asociación Síndrome de Down de Asturias.