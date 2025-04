Los consejos de "Lucía, mi pediatra" llegan a Nueva York: "Cuando encontré mi libro allí, me temblaron hasta las pestañas"

Los consejos de "Lucía, mi pediatra" traspasan fronteras y llegan hasta Estados Unidos. La famosa médica asturiana está de viaje en Nueva York y allí, en una librería de la quinta Avenida de Manhattan, ha encontrado su último libro, "Los virus no entran por los pies", que fue publicado el año pasado. "Si me dicen hace 10 años que mis libros estarían nada más y nada menos que en la 5ª Avenida de Manhattan en Nueva York me lo hubiese tomado a risa… Pero no, no es una broma. Es tan real que cuando lo encontré me temblaban hasta las pestañas", cuenta la pediatra, escritora y divulgadora asturiana a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula más de un millón de seguidores.

Lucía Galán (Oviedo, 1978), como así se llama, ha escrito un total de 14 libros a lo largo de su carrera. Pero, según confiesa, jamás hubiese pensado que sus artículos llegarían a cruzar el charco. "Gracias a todos por haberlo hecho posible. Gracias por seguir leyendo. Gracias por contribuir a vivir en un mundo mejor informado, más sensible y más humano. Gracias por regalar libros a todos aquellos que sabéis que les ayudarán en este camino de la crianza y gracias a por seguir confiando en mí…", señala en sus redes sociales. Sus publicaciones ya están disponibles en todas las librerías de Estados Unidos.

Pediatra con casi 20 años de experiencia, Lucía Galán es una de las divulgadoras médicas más seguidas del país. Es socia fundadora de Centro Creciendo, con sedes en Alicante y Madrid, que dan empleo a más de 150 trabajadores. Es también miembro del consejo asesor de Unicef España desde hace cuatro años y es madre de dos hijos adolescentes. Con sus catorce libros publicados suma más de 60 ediciones y algunos de ellos han sido traducidos a varios idiomas.

"Lucía, mi pediatra" recibió el año pasado el galardón a la mejor mujer emprendedora en los "Premios con Alma", con los que la Clínica Palacios recompensa las mayores contribuciones nacionales en salud femenina. Galán, que reside desde hace dos décadas en Alicante, celebró el pasado septiembre en su ciudad natal, Oviedo, un encuentro con una representación de su millón de lectores. Fue para ella una cita muy emocionante.