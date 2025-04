El colegio de Educación Especial de Montecerrao no tendrá piscina para no retrasar el proyecto

Cambiar el proyecto del nuevo centro de Educación Especial de Montecerrao, presupuestado en 21,4 millones de euros, para incluir una piscina obligaría a retrasar y reiniciar todo el proceso, que se encuentra ahora en plena fase de contratación. Esta fue, al menos, una de las explicaciones que ofreció la consejera de Educación, Lydia Espina, ante la petición formulada por la diputada Gloria García (PP), quien instó al Gobierno regional a sustituir el tanque previsto por una piscina terapéutica, como pide la asociación de familias, que acaba de presentar cerca de 16.000 firmas y varios informes médicos que avalan su solicitud.

La reivindicación de la alberca para el futuro centro de educación especial fue uno de los tres asuntos incluidos en la comisión parlamentaria de Educación de este jueves en la Junta General, referentes al concejo de Oviedo. Los otros dos fueron la seguridad del actual colegio para alumnos con diversidad funcional de Latores y los requisitos para la matrícula en el instituto "Margarita Salas", que se abrirá en La Corredoria para el curso 2025-2026.

La parlamentaria Gloria García preguntó a la titular de la cartera de Educación las razones por las que el nuevo colegio, todavía en proceso de licitación, no va a contar con una piscina que sí tiene, por el contrario, el actual centro de educación especial de Latores, al que sustituirá el de Montecerrao.

La diputada del PP subrayó que las familias entregaron el pasado miércoles en el registro del Principado más de quince mil firmas que piden la inclusión de la pileta en el nuevo centro en vez del tanque de Hubbard previsto. "El tanque es una bañera de hidromasaje que se ha dejado de utilizar por la gran cantidad de agua caliente que precisa y por el tiempo que requiere para su limpieza", apuntó Gloria García, quien añadió que la reivindicación de las familias está avalada por hasta cuatro informes médicos, que inciden en las ventajas de la piscina para la atención de las personas con diversidad funcional.

"No se trata de una piscina para completar largos, que por desgracia es algo que no pueden hacer estos alumnos", sostuvo la parlamentaria del primer grupo de la oposición que pidió al Gobierno que rectifique su plan inicial. "No se deje llevar por la terquedad. En el tanque es imposible que se atienda a los cien niños que hacen terapia cada semana en la piscina. Ahora todavía se está a tiempo de evitar un error", emplazó Gloria García.

La consejera de Educación se mostró contundente en su negativa. "Yo no soy la consejera de Salud, en mi consejería construimos centros educativos y no centros rehabilitación, son centros muy diferentes y ambos muy necesarios, pero yo construyo centros educativos en base a la norma", replicó Lydia Espina . "Tratar problemas osteomusculares y cardiorrespiratorios no es el objetivo de los centros educativos", añadió.

La Consejera, además, aseguró que modificar ahora el contrato para incorporar la piscina equivaldría en la práctica "a retirar el proyecto, el plazo de presentación de ofertas termina el 30 de abril". Según Lydia Espina, dicho cambio "obligaría a pedir otra vez la licencia al Ayuntamiento, que ya tardó en dárnosla, y volver a tramitar toda la parte económica. Si quiere empezamos a sumar plazos y meses".

El diputado Francisco Javier Jové (Vox) puso en duda el cumplimiento de las normativa de seguridad en el actual centro de educación especial de Latores. "El Gobierno cumple con todas las normas de seguridad", aseguró Lydia Espina. Y en la pregunta de Gloria García sobre los baremos para la admisión en el nuevo instituto "Margarita Salas", la titular de Educación aseguró que ·"son los mismos que hay en toda Asturias".