Hosteleros de la avenida de Galicia plantean dar uso al patio del Centro Cívico

Un grupo de hosteleros con negocios en la zona de la avenida de Galicia quieren convertir el patio del Centro Cívico en un espacio de ocio para organizar "eventos gastronómicos y culturales" y el Ayuntamiento ve el proyecto con buenos ojos.

Representantes del colectivo han mantenido una reunión con el concejal Nacho Cuesta para explicarle su propuesta que, a grandes rasgos, pasa por utilizar la zona techada que da acceso al centro comercial para instalar "contenedores o casetas" –estructuras desmontables con barras para servir a los clientes– y por usar tanto los soportales como parte de la explanada al aire libre, la que da acceso a las consejerías y a los juzgados, para sus colocar terrazas. "Tendrán que presentar un proyecto y habrá que estudiarlo a fondo, pero si se cumple con la normativa y no se molesta a los vecinos podría ser una buena propuesta", señala Cuesta.

La idea de los hosteleros incluye la celebración de "cuatro o cinco" eventos al año con diferente temática y oferta de ocio para los clientes. Ya tienen un esbozo del proyecto y calculan que en la zona techada pueden colocar ocho casetas de hostelería para dar servicio a unas mil personas. "Esa es una zona muy amplia y cabe mucha gente", explica Juan Acinas, uno de los promotores de la idea. "Lo importante es no molestar a los vecinos y estar siempre de acuerdo con ellos en todo lo que se haga. Eso lo tenemos clarísimo y así será si esto sale adelante", dice Rufino Alonso, otro de los hosteleros que está detrás del proyecto.

Pues todas estas ideas ya están sobre la mesa del concejal de Planeamiento, a quien, a primera vista, no le disgusta la propuesta. "Podría ser una manera de dinamizar una zona de la ciudad en la que no hay mucha actividad de la hostelería. Ahora mismo casi todo se mueve en torno a Gascona y el Antiguo, así que no estaría mal abrir otro campo", señala Nacho Cuesta. "No obstante, queremos dejar bien claro que hay que estudiar muy bien las cosas y que desde el Ayuntamiento sólo daremos nuestro visto bueno si todo se cumple a rajatabla y si los vecinos no se ven afectados de ninguna forma", añade el edil de Urbanismo.

Por el momento, además de los vecinos y el Ayuntamiento, para que salga adelante el proyecto también tienen que dar su visto bueno los propietarios de ese suelo. "La gerencia del Centro Cívico y el Principado tienen que estar de acuerdo porque sin su consentimiento nada sería posible, pero confiamos en que estén con nosotros cuando vean el proyecto", dice Juan Acinas.