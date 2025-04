IU tacha de "error" recortar la calle Aniceto Sela

El grupo municipal de Izquierda pide al equipo de gobierno local que "reconsidere el error" que supone reducir la calle Aniceto Sela "a la mínima expresión". El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, sostiene que esa decisión supone "menospreciar la memoria y la Historia de Oviedo".

El recorte de la calle Aniceto Sela para ubicar en uno de sus tramos la nueva vía Titulares Mercantiles fue aprobada por la Junta de Gobierno el pasado 26 de septiembre pero no se materializó hasta esta semana, con la colocación de la placa con la nueva denominación. "Es necesario recordar en su aniversario que Aniceto Sela fue uno de los intelectuales del Grupo de Oviedo; pedimos que se reconsidere esta decisión que no tiene sentido alguno", afirma Llamazares, que cree que esas decisiones deberían ser por "consenso y no objeto de sectarismo". n