Leopoldo Escobedo, elegido presidente de la Mutualidad de Arquitectos

El arquitecto ovetense Leopoldo Escobedo ha sido elegido presidente de la Mutualidad de los Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos (HNA) durante su última asamblea y a la que su candidatura fue la única que concurrió. De esta forma, el técnico se pone al frente de una importante entidad a nivel nacional de la que lleva años formando parte. Primero fue designado vocal y a lo largo de los últimos años ostentó el puesto de secretario del consejo durante el liderazgo de Juan José Garmendia, que mantuvo el cargo desde 1998. Entre los logros que consiguió figura la fusión con la Mutualidad de Químicos en 2010 y, posteriormente, con Premaat, además de adquirir las carteras de USMQ y Canal Salud.

Ahora, el ovetense se convierte en la cabeza visible de los arquitectos españoles. "Es un orgullo que mis compañeros hayan confiado en mi", afirma. Un lustro es el tiempo que estará al frente de la institución y es el único asturiano de la directiva, que está formada por once personas pertenecientes a diferentes lugares de España. "Somos una institución independiente de los colegios de arquitectos; no tenemos nada que ver y nosotros aglutinamos tanto a profesionales colegiados como no colegiados".

Nacido en 1966, a Leopoldo Escobedo la profesión le viene de familia, pues su padre era el doctor en arquitectura Leopoldo Escobedo Bertrand, que también tuvo estudio en Oviedo. Al comienzo de su vida profesional fue arquitecto municipal en Avilés hasta 1978 y es autor, entre otras muchas obras, del colegio Peñaubiña.

Leopoldo Escobedo hijo estudió la carrera en Valladolid y una vez terminados sus estudios, volvió a su ciudad natal para trabajar de la mano de su padre. En la capital asturiana desarrolla importantes y numerosos proyectos. A pesar de que su agenda se apretará al frente de la Mutualidad de los Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos mantendrá abierto su despacho para realizar todos los encargos que le lleguen: "Continuaré con el mismo ritmo de trabajo y veré cómo puedo compaginar mi estudio con este cargo". Uno de sus objetivos es prolongar su colaboración con Ana Piquero. Ambos realizaron recientemente el plan para la reforma del paseo de los Álamos a través de un planeamiento que mantendrá el diseño original de Antonio Suárez.

También, la Fundación Cristina Masaveu Peterson le encargó hace una década y media la redacción de un plan director de accesibilidad para la Catedral. El objetivo iba mucho más allá de facilitar la accesibilidad a personas con problemas motrices; también diseñó cómo salvar deficiencias sensitivas, auditivas y cognitivas.

Estado del sector

Sobre el sector, Escobedo señala que la arquitectura está un "poco aletargada" después de las crisis económicas que les han hecho mucho daño. "Aún hay poca construcción; se ven pocas grúas en movimiento, aunque hay que destacar que ves cómo poco a poco a poco se va reactivando". Una de las obras que más abunda en el centro de Oviedo, detalla, es la reforma de edificios antiguos que se están reconvirtiendo en lujosas viviendas y con menos habitaciones al reducirse el número de miembros de las familias y el estilo de vida. "También está en boga las reformas para la mejora de la eficiencia energética", remarca.