Pipo Prendes y Pasión Vega, un dúo para "contagiar belleza" en el teatro Campoamor

El candasín Pipo Prendes y la malagueña Pasión Vega protagonizarán mañana en el teatro Campoamor de Oviedo desde las 20.00 horas un recital a dos voces que buscará la "Esencia de raíz" para tender un puente musical entre el Norte y el Sur a partir de "dos sensibilidades muy afines".

Así surgió todo: "Un manager que había traído a Pasión al teatro Jovellanos", recuerda Prendes, "vio esa afinidad que nos unía y me propuso pensar algo chulo con Pasión, que aceptó encantada. Fue hace nueve o diez meses".

Un proceso que culminará el viernes, bis arriba o bis abajo, en dos horas de espectáculo dominado por la pasión compartida hacia la música. "Lo que hacemos los dos", explica Prendes, "bebe de fuentes muy parecidas, que son el fado, el bolero, el vals, la bossa, el jazz también... Eso nos vincula, somos artistas que disfrutamos de lo mismo. Y es una música exquisita y delicada, llena de autenticidad. Lo digo de corazón".

Vega lleva a su banda y Prendes a la suya "porque no nos dio tiempo a confluir con una sola, pero contamos con unos músicos excelentes". El repertorio consistirá "en una selección de canciones intemporales de Pasión y mías, aderezadas con temas nuevos de ella para una gira próxima y míos para una gira que lleva por título ‘Aquí seguimos’, sobre los 45 años que llevo en los escenarios. Más unos temas que cantaremos a dúo". ¿Quizás habrá un final de ambos en el escenario? Quién sabe...

Ambos tienen una idea muy clara: "Queremos disfrutar mucho y ser altamente contagiosos. O sea, lo que tan dramáticamente logró el coronavirus, nosotros queremos lograrlo pero justo al revés. Es decir, con algo casi imperceptible. El público tiene que estar contagiado de sensibilidad, de momentos chulos, de momentos intensos y bellos, escuchando esa voz maravillosa que, como dice Antonio Banderas, es la voz de terciopelo de España, y la mía, que es la voz que viene de la mar y que ha bebido en tantas fuentes". Comparten Prendes y Vega la necesidad de darlo todo con cada canción: "Nos apasionamos mucho cantando, en mi caso siempre digo que tengo la suerte de que cuando me pongo a cantar una canción aunque la haya cantado 40 ó 200 veces, me parece que es la primera vez. Como pasa con Pasión, y a mí me interesa la gente así porque me motiva".

Esencia de raíz porque "es música que bebe de las raíces de la península ibérica y de Latinoamérica, la exprimimos y la convertimos en una especie de perfume, una esencia. Todo está basado en partir de la libertad, es decir, de no ver barreras en nada. ¿Qué nos vincula? La mar, por ejemplo, que separa, pero también puede unir. Y la música parida en el sur, cantada desde el sur con pasión y con Pasión, tiene mucho que ver con lo mismo parido y cantado en el norte".

¿Cómo se ensaya estando tan lejos? "Pues mira, hoy Pasión está con sus músicos en Madrid, y yo con los míos en Asturias, y vamos comentando cosas. Yo voy a cantar a su modo, con los arreglos de sus músicos, lo que sean canciones suyas, y ella va a hacer lo mismo conmigo, es decir, con los arreglos de mis músicos. Así que es fácil".

Le da mucha importancia "a los verbos agradecer y celebrar, quiero que se note desde el escenario. Pero también hay otro verbo muy importante que es cultivar, porque quiero que se note que hemos cultivado la tierra donde hemos sembrado nuestras canciones con cariño y delicadeza".

Dos docenas de canciones de dos "yonquis de la música con dos sensibilidades muy afines" y un mismo fin: contagiar pasión.